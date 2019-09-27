Лилия Гумерова избрана председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

На 465-м заседании Совета Федерации представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Салаватовна Гумерова избрана председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Л.С.Гумерова с 2014 года занимала пост первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Активно занималась вопросами науки, защиты детства, ряда гуманитарных проектов в области поддержки молодых ученых, благотворительной деятельности. Является автором целого ряда законов по вопросам развития интеллектуальной собственности. Ведет активную работу с авторитетными международными организациями - Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Межпарламентским союзом.

Совместно с Министерством культуры РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, руководством региона Л.С.Гумерова работает над исполнением крупных проектов в области культуры и науки (международная Фольклориада-2020, научно-образовательные центры мирового уровня), а также над реализацией национальных проектов «Образование» и «Культура».

Лилия Гумерова с 2019 года является председателем Оргкомитета Всероссийского проекта «Золотой фонд прессы».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости