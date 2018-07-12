СМИ не будут штрафовать за ошибки при возрастной маркировке программ телепередач

Ответственность за недостоверную маркировку в программе передач предложили переложить на лица, которые виноваты в этом нарушении.

Если некорректные данные предоставил телеканал, то штрафовать за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, будут его представителей. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и рекомендовал его палате к одобрению во втором чтении.

Законопроект внесли депутаты ГД Ольга Тимофеева, Ирина Гусева, Ольга Баталина и Наталья Костенко. Такая инициатива была выдвинута по итогам медиафорума, организованного ОНФ.

Наталья Костенко, запред Комитета палаты по контролю и Регламенту:

Мы предлагаем урегулировать вопросы установления ответственности в вопросе распространения информации, причиняющей вред детям. Если неправильную маркировку в телепрограмме указал телеканал, то он отвечает за данное нарушение, если ошибку допустило СМИ, то штраф платит редакция.

По словам парламентария, редакциям не всегда удается проверить корректность маркировки в представляемой ими программе телепередач.

Законопроект освобождает СМИ от штрафов за «чужие ошибки» только при наличии гражданско-правового договора, на основании которого они публикуют теле- и радиопрограммы.