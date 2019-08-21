Липецкая молодежь создаст свой онлайн-журнал

С 1 января 2020 года газета «Молодежный вестник» перестанет выходить в печатном варианте. Как рассказала на брифинге в обладминистрации директор Г(О)БУ «Управление молодежной политики» Светлана Карелина, совместно с издательским домом «Липецкая газета» идет разработка проекта онлайн-журнала.

В ближайшее время планируется обсудить формат нового СМИ с активистами: они станут соавторами и потребителями актуальной для них информации.

— Цифровизация накладывает отпечаток на жизнь современной молодежи. Большинство получает оперативную информацию из интернета, а не из традиционных СМИ, – рассказала Светлана Карелина.

— С 1 января 2020 года газета «Молодежный вестник», которая сейчас распространяется по платной подписке, превратится в бесплатный онлайн-журнал, – рассказала директор ИД «Липецкая газета» Оксана Эсаулова. – Мы хотим предложить молодежи 14+ современное интернет-медиа, где они будут главными героями и авторами.

В новом проекте себя смогут реализовать ребята, которые хотят учиться создавать информационный контент и делать первые шаги в журналистике. По словам руководителя издательского дома, онлайн-журнал будет отвечать ожиданиям молодежи, трендам по контенту, дизайну. При этом в отличие от соцсетей быть источником достоверных фактов, что может обеспечить только СМИ.

Областная газета «Молодежный вестник» (до 1991 года «Ленинец») выпускается с 1957 года.