«Литературная одиссея» «Классного журнала»: приключения продолжаются

За время реализации «Классным журналом» литературно-исторического проекта «Литературная одиссея», в рамках которого герои журнала Митя и Катя Серовы встречаются в прошлом с великими литераторами в тех местах, где они творили, очень многие школьники, их родители, педагоги и библиотекари успели полюбить этот проект. Ведь после живой встречи с классиками начинаешь совершенно иначе, с большей теплотой и интересом, к ним относиться и перечитывать их произведения уже под иным углом зрения. И вот теперь «Классный журнал» решил вывести проект на новый уровень и создать «Литературную одиссею» в видеоформате!

Напомним, что за два года реализации проекта Митя и Катя уже успели повстречаться с Чуковским в Переделкине, с Тургеневым в Спасском-Лутовинове, Заходером в Комаровке, Пушкиным в Болдине, Паустовским в Тарусе и с Некрасовым в Карабихе.

Каждый материал готовится с использованием справочного, документального материала, полученного при взаимодействии с сотрудниками музеев-усадеб и учеными-литературоведами и в результате изучения литературы и документов об этих писателях, включая их письма и воспоминания современников.

Встречи в таком формате будут продолжены. И если вы хотели бы подсказать «Классному журналу», с кем именно из литераторов могли бы встретиться Митя и Катя в 2022 году, просьба заполнить короткую анкету по ссылке. При заполнении анкеты имейте в виду, что в первую очередь нас интересуют авторы, которые писали свои произведения за городом — в усадьбе, загородном доме или на даче.

Но теперь, чтобы сделать эту информацию еще более наглядной и доступной, мы планируем создать серию видеороликов о таких встречах, которые будут размещены в ютьюбе «Классного журнала».

Эти ролики, как и материалы в прежнем формате, заинтересуют не только школьников и их родителей, но и педагогов и библиотекарей, которые смогут использовать «Литературную одиссею» как методический материал для приобщения школьников к великому литературному наследию России.

В связи с этим нелишне напомнить выдержку из отклика библиотекаря Топкановской сельской библиотеки (филиала Библиотечно-информационного и досугового центра городского округа Кашира Московской области) Галины Дроздовой, которая поделилась своими впечатлениями о «Литературной одиссее»: «Используя данный проект при проведении библиотечных мероприятий, могу сказать с уверенностью, что дети с большим интересом воспринимают предложенный им материал. Отрадно видеть, что после такого «путешествия» дети охотно берут книгу, чтобы продолжить знакомство с героями произведений того автора, у которого они только что побывали в гостях».

Поэтому отдельно обращаемся к педагогам и библиотекарям школьных и детских библиотек, а также к библиотекарям взрослых библиотек, которые также работают со школьниками. Если «Литературная одиссея», выпущенная в видеоформате, кажется вам интересным методическим материалом для работы с детьми, просим заполнить краткую анкету по ссылке. Там же можно высказать и пожелания к текстовой и видеоверсии проекта. В том числе и относительно конкурсов и викторин, которые мы планируем организовать по итогам, чтобы получить объективную информацию о росте интереса детей к тому или иному литератору и его произведениям.

Эта информация нам нужна для составления обоснованной заявки для участия в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, куда мы хотим обратиться для получения финансирования на реализацию проекта.