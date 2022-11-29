Литовский аналитический центр Riddle* признан нежелательным в РФ

Литовская неправительственная организация Riddle* признана нежелательной в России, ее деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности страны, сообщила Генпрокуратура.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle*. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Сведения из Генпрокуратуры направлены в Минюст, который внесет Riddle* в соответствующий реестр.

Riddle* с 2018 года публикует аналитические материалы о России: о ее экономике, политике и законах.

*Генпрокуратура внесла Riddle в реестр нежелательных организаций, деятельность которых в РФ запрещена ​