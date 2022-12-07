Литва вслед за Латвией прекратит вещание «Дождя»*

Из-за аннулирования лицензии «Дождя»* в Латвии вещание телеканала будет также прекращено в Литве. Об этом сообщает Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ). Причина в том, что лицензия в Латвии давала право «Дождя»* распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах, сообщает комиссия.

Запрет на вещание «Дождя»* в Литве вступит в силу 8 декабря — в тот же день, что и в Латвии.

В Латвии расследовалось высказывание в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне специальной военной операции на Украине. Телеканал уволил Коростелева. Сам журналист объяснил свои слова оговоркой и заявил, что они вырваны из контекста.

После лишения лицензии на вещание в Латвии телеканал продолжит работу в YouTube, но планирует получить лицензию уже в другой стране, заявила гендиректор «Дождя»* Наталья Синдеева*.

*Телеканал «Дождь» и Наталья Синдеева признаны Минюстом РФ иностранными агентами