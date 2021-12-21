Как и для чего сегодня создаются локальные городские медиа

Когда читаешь бесконечные пресс-релизы местной администрации и сообщения об авариях, драках и начале отопительного сезона, хочется какого-то глотка свежего воздуха. Новых героев, заведений, неформальной жизни города. ЖУРНАЛИСТ рассказывает о локальных изданиях, которые пишут о городе понятным языком и с душой.

О жизни в городе по-братски

В 2015 году калининградский журнал об отдыхе «Балтийский бродвей» запустил электронную версию — проект «Твой бро». Несмотря на появление диджитал-версии журнала, печатный все еще выходит. Его выпускают раз в месяц и распространяют в торговых центрах и точках общепита в Калининградской области. Тираж журнала — 6 тысяч экземпляров. У «Твоего бро» своя повестка и переупакованные журнальные материалы. О темах издания рассказал его главный редактор Карен Априянц:

«Мы рассказываем о городе через его героев и их истории. Это стритартеры, бизнесмены новой формации, кино- и театральные режиссеры новой волны, владельцы локальных брендов, рестораторы и фуди, организаторы ивентов, феминистки, калининградцы, попавшие в федеральные проекты и многие другие. Мы фокусируем свое внимание на культурной жизни, свежих гастрономических проектах с яркими концепциями и внутреннем туризме».

«Твой бро» позиционирует себя не только как площадка для информирования, но и как площадка для коммуникации: публикации новых идей, оценки трендов и текущей ситуации в социокультурной сфере. Этим, возможно, проект и отличается от крупных новостных порталов.

«Локальные комьюнити нуждаются в том, чтобы существовали узконаправленные модные городские медиа, которые будут их представлять, станут для них титульными медиа. Не большие порталы, которые сегодня об убийстве и плохих дорогах, а завтра о чем угодно, а издания, которые вертятся по большей части вокруг культурной жизни города, ищут новаторов и делают их своими героями. Именно поэтому аудитория такого small-медиа станет более лояльной к тем героям-трендсеттерам, которые появляются на его страницах», — рассказал Карен о смысле существования локальных городских медиа.

Для горожан, но без синдрома местечковости

«Верблюд в огне» — независимое медиа о жизни в Иркутске, запущенное московским диджитал-агентством «Дорогая редакция». Издание позиционирует себя как «искрящийся путеводитель по новой реальности для жителей региона». Помимо этого, на его сайте написано, что меняющиеся сценарии жизни, способы потребления информации требуют иных подходов к развитию городского медиа. О том, в чем же они заключаются, рассказала шеф-редактор «Верблюда в огне» Екатерина Зырянова:

«Типичное городское медиа в регионе — как правило, это газета, что само по себе кажется архаизмом в 2021 году, или портал, где постят пресс-релизы мэрии, полиции и местных компаний. «Верблюд в огне» — это медиа, которое стремится использовать самые современные подходы к созданию контента. В первую очередь при выборе инфоповода редактор задает себе вопрос: «Влияет ли каким-то образом это на жизнь иркутянина?» Если да — берем. Во-вторых, мы пишем заметки так, как рассказали бы своему другу или родственнику, — яркий и понятный заголовок, никаких чиновничьих оборотов в тексте. Когда шерим в соцсети, стараемся, если это уместно, сопровождать мемами, фото, видео».

В лонгридах издание объясняет сложные явления и рассказывает о людях, которые меняют регион. Также «Верблюд в огне» делает карточки и развлекательные тесты, например, про то, сможет ли читатель отличить цитату реального мэра от вымышленного чиновника Наливкина. Но несмотря на освещение региональной повестки, редакция старается преодолевать «синдром местечковости».

«Нашу редакцию никто не ограничивает в том, чтобы объективно писать о проблемах или иронизировать над местными чиновниками. В то же время мы стараемся делать качественный контент, ориентируясь на ведущие медиа, и преодолевать некий синдром «местечковости». С приезжими звездами мы беседуем не на уровне «расскажите, что вам у нас понравилось?», а стремимся к тому, чтобы раскрыть спикера с новой стороны, так, как никто из СМИ еще не делал», — поделилась Екатерина принципами работы издания.

Также «Верблюд в огне» переупаковывает контент для соцсетей. Там редакция делает мемы о своей работе и жизни в Иркутске и Иркутской области, снимает видео о событиях в городе.

Без сайта тоже можно

Чтобы сделать медиа о городе и жизни в нем, необязательно нужен сайт. Журнал о Томске «Постер» существует только в Инстаграме. Интервью, фотопроекты, подборки, спецпроекты — все это есть в «Постере», только умещается в формат карточек. Инста-медиа создали в 2019 году студенты из Томского государственного университета. Не прошло и года, и они стали одними из победителей фестиваля «Вместе медиа 2019-2020». Редакция выпускает материалы про горожан, события, рассказывает о местных брендах, делится полезными подборками мест, заведений, мероприятий.

Спецпроекты и большие жанры тоже умещают в карточки в инстаграме. Например, у «Постера» есть проект «Место женщины в науке». Он состоит из нескольких постов — интервью с женщинами-учеными. На каждой карточке — ответы на вопросы или фотографии.

Кстати, этот проект реализован на деньги гранта. Как издание получило этот грант и какие мероприятия сопровождали проект, ЖУРНАЛИСТ рассказывал в интервью с редакторами «Постера».

Инстаграм отлично подходит и для фотопроектов. Один из таких — «Томичи и квартиры» с фотографиями квартир и историями их жителей. Иногда редакция делится историями самих подписчиков «Постера» про расставания, переезд в Томск, ситуации с работы. Новости публикуются в инста-журнале не часто, но если и появляются, то редакция старается объяснить, что случилось и как дальше жить. Так недавно рассказывали, как получить QR-код и как будут работать ограничения. Всего в «Постере» 10 рубрик.

Городской чат, маски в Инстаграме и мерч

Еще один заметный проект о городской жизни — «Инде». Это интернет-журнал о городах Республики Татарстан. Издание пишет о культурной жизни, барах, ресторанах, вечеринках, урбанистике и архитектуре, бизнесе в них. Также редакция делится с читателями подборками актуальных вакансий, рассказывают о скидках и акциях. Есть в «Инде» и материалы для туристов. Например о том, какие необычные сувениры можно привезти из Казани.

«Инде» также активно ведет соцсети: ВКонтакте у издания 37 тысяч подписчиков, в Инстаграме — больше 43 тысяч. В Инстаграме переупаковывают материалы с сайта в карточки, постят мемы и фоторепортажи, показывают жизнь редакции. У «Инде» даже есть свои маски для сторис и мерч — свитшоты и стикеры.

Еще у «Инде» есть свой городской чат в Телеграме. Там редакция делится материалами, а подписчики рассказывают свои истории, скидывают мемы, делятся новостями. Например, недавно обсуждали премьеру фильма «Дом Gucci».

Кроме того, издание делает подкасты: «Вы не понимаете, это другое» о современной этике и проблемах, «Кунжут и пряник» о еде и заведениях.

Вечеринка с бассейном для общения с аудиторией

«Сочи, какой он есть» — именно так The Scapp описывает свою повестку и то, каким видит город. Локальные заведения, тусовки, идеи, как провести выходные, местные герои, история курорта — про все это и не только пишет издание.

Редакция также выпускает печатную версию журнала. Ее распространяют в местах общепита, отелях и санаториях, магазинах, автосалонах и салонах красоты. Обложки, как и сам журнал внутри, всегда очень стильные. Кстати, журнал достаточно объемный — в основном больше 70 страниц.

The Scapp также проводит городские тусовки. В 2016 году команда журнала провела вечеринку на открытом воздухе Scapp Sochi Fest. Там были местные гастрономические проекты, локальные музыканты и бренды. Вот как сама редакция описывает фестиваль: «Городские активисты и бизнесмены, маргиналы и ультрамодники собрались в этот день на площади Искусств, чтобы смоделировать образ современного Сочи и познакомиться/повидаться друг с другом наконец».

Также The Scapp организовывал Урбанистический форум вместе с администрацией города. А в 2019 году команда журнала проводила вечеринку у бассейна. Для издания важно быть близким к читателю не только в офлайне на мероприятиях, но и на страницах издания и сайте. Поэтому редакция старается говорить просто, понятно и на одном языке с жителями Сочи. «SCAPP — это первое в Сочи (и, наверное, последнее) городское СМИ, разговаривающее со своими читателями на простом языке в печатном и диджитал-формате», — пишет о себе редакция в паблике издания ВКонтакте. В этом году печатной версии The Scapp исполняется 5 лет. В честь этого редакция запустила коллаборации с локальными предпринимателями. Например, вместе с местной кондитерской выпустила серию бенто-тортов с обложками журналов и провела розыгрыш среди подписчиков в Инстаграме.