В российском L`Officiel сменился владелец

В структуре собственников ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» (учредитель российской версии журнала L`Officiel) произошли изменения, пишет РБК. Ольга Бурма лишилась 80 % в компании. Ее пакет вернулся прежнему владельцу Владимиру Помукчинскому (его доля увеличилась с 10 % до 90 %). Оставшиеся 10 % по-прежнему числятся за французской Les Editions Jalou, владельцем бренда L`Officiel.

Тем самым исполнено решение Арбитражного суда Москвы: в июне 2018 года он признал недействительной сделку 2014 года по продаже Помукчинским 80% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси». В сентябре решение суда подтвердила апелляционная инстанция, и оно вступило в силу.

Ольга Бурма была номинальным владельцем «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», а фактическим — основатель издательского дома ACMG Александр Федотов. Прежде Помукчинский самостоятельно издавал L`Officiel и владел 100 % ООО «Лез эдисьон жалю Рюсси». Летом 2014 г. он решил продать 80 % Ольге Бурме. При совершении этой сделки Александр Федотов обещал Помукчинскому выплатить €1,5 млн, но просил оформить ее на Бурму. Стороны решили указать в договоре номинальную цену актива, 40 тыс. руб., остальное Федотов обещал заплатить позднее. Но €1,5 млн Федотов так и не уплатил. Владимир Помукчинский с 2015 года пытался признать договор о продаже доли L`Officiel притворным и требовал выплатить ему €1,5 млн. Но лишь в 2018 году по одному из исков суд признал правоту Помукчинского.

На сайте ACMG указано, что медиагруппа сейчас издает более десяти журналов. Но L`Officiel был последним известным изданием, который регулярно выпускает Федотов. В августе ACMG продала свой флагманский проект — российскую версию журнала Forbes. Редакции журналов «Gala Биография», Geo, «Geoленок» были распущены. Была закрыта бумажная версия ежемесячника SNC, а журнал Numero был переведен в «альбомный формат», предусматривающий только два выпуска в год.

Фото: fashionlife / Live Journal