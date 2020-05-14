L'Officiel сократят выпуск печатных номеров из-за денежной задолженности фрилансерам

Многие авторы и фотографы, которые когда-либо сотрудничали с журналом L’Officiel, жалуются на невыплату гонораров в течении долгого времени. Фрилансеры утверждают, что такие проблемы начались еще задолго до начала пандемии.

При этом генеральный директор журнала Бенджамин Эймер настаивает на том, что издание в целом финансово устойчиво, так как в данный момент оно получает дополнительное финансирование от одного европейского банка. Точное названия банка издатель при этом не уточняет. По его прогнозам, во второй половине года L’Officiel ожидает экономический подъем и восстановление многих рекламных контарктов.

Несмотря на это руководство L’Officiel вносит большие изменения в работу журнала. Во-первых, шесть франшизных изданий, в том числе в США, Франции и Италии, резко сокращают частоту печати. В то время как женская версия журнала регулярно печаталась минимум восемь раз в год, теперь она будет выходить раз в квартал, а мужская — два раза в год. Кроме того, Эймер сообщил, что не планирует увольнять никого из штатных сотрудников, но практически полностью сократит количество проектов с внештатными работниками.