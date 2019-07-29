Как сделать лонгрид и не умереть: опыт первокурсников журфака

Когда в вашу голову закрадется мысль о создании проекта, то первое, что нужно сделать, — хорошо подумать. Мы, студенты первого курса факультета журналистики, этот шаг дружно пропустили.

Все началось в первых числах апреля. В нашем вузе ходят слухи, что самый старый корпус на Садовой-Спасской хотят забрать. На эту тему наш преподаватель по дисциплине «Основы Теории Коммуникаций» Распопова Светлана Сергеевна предложила нам написать лонгрид, чтобы обратить внимание на историю здания и нашего института. Словом, напомнить, что корпус не просто так стоит на этом месте... На ее предложение мы дружно кивнули, но энтузиазм отсутствовал. Видимо, всем показалось, что это будет легко заработанный зачет.

Мы распределились на 3 группы, каждая из которой писала об одном из этапов жизни этого дома. Три недели наши сценарии не двигались с места, мы не могли найти информацию, и даже маленькую ниточку, за которую можно зацепиться. Мы абсолютно не понимали, что именно от нас требовалось, а ощущение было такое, будто нас кинули в открытый океан и даже не скинули с борта нарукавники.

Мы не могли договориться друг с другом об обязанностях или хотя бы просто встретиться и обговорить задачи. У всех было что-то важнее, чем наши обсуждения, что уж говорить про сам проект.

Все было не то, и все было не так. А времени оставалось все меньше и меньше.

Когда наступила четвертая неделя, Светлана Сергеевна попыталась нас «расшевелить» и отправила во время пары на улицу. Это было сделано для того, чтобы мы взяли интервью у прохожих и смогли составить общую картину того, что знают люди об этом здании. Отвечали неохотно. Мы сделали вывод, что нам есть куда расти, но не опустили руки. В какой-то момент, когда мы стояли на улице и не знали, как подойти к очередному прохожему, наша одногруппница позвала нас за поворот и, показав пальцем на какую-то пристройку, гордо сказала:

— Это — Врубелевский флигель.

— Что?

— Ну, Врубель построил его.

Мы онемели. Перед нами флигель конца 19 века, такой же значимый, как и все здание.

Вот тогда в нас зажглась искра, и появился вопрос: а что еще мы можем найти? Какие факты скрываются от нас? И дело пошло. Когда мы находили информацию, некоторые моменты просто шокировали. Мы совсем не осознавали значимость здания, в которое приезжаем каждый день. Это еще сильнее мотивировало нас, поэтому проект состоялся.

Отбирали материал долго. Находили все подряд, а фотографии здания сравнивали вплоть до схожести и количеству окон.