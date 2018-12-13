«Лонгрид не заканчивается на кнопке “опубликовать”»: как убедить аудиторию прочитать длинную историю

Полина Ерёменко

Например, в The New York Times два года назад опубликовали текст про Джеффа Белла, который был так одинок, что умер в квартире, и никто не знал об этом. Оказалось, что в Америке такие случаи — не редкость. В Нью-Йорке есть целая служба, которая хоронит этих людей. Я захотела написать такой же материал.

В прошлом году на Арбате стояли большие буквы «Москва». В одной из них замерз человек, который был профессором филфака МГУ. Я начала копаться в этой истории. Оказалось, что никакой он не профессор, а обычный бездомный. Пыталась выяснить хотя бы, как его зовут. А коллега, которая тесно связана с правоохранительными органами, рассказала, что у него нет имени, и таких людей отправляют на кладбище «для невостребованных тел» . В Москве там каждый год хоронят полторы тысячи тел, которые никому не нужны. Сделали об этом материал.

Мне кажется, западные лонгриды качественне российских. Есть сайт longform.org, где публикуются лучшие материалы, написанные в США. Можно ими вдохновляться.