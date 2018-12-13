«Лонгрид не заканчивается на кнопке “опубликовать”»: как убедить аудиторию прочитать длинную историю

Рекомендации экспертов по созданию качественного лонгрида
Как смерть Джеффа Белла поможет найти тему для лонгрида? Зачем бить читателя по носу в начале текста? Как из одного материала сделать несколько? Полина Ерёменко, спецкор «Медузы», и Григорий Туманов, главный редактор «Батенька, да вы трансформер», ответили на эти вопросы на форуме «Вместе медиа» в Санкт-Петербурге.
Темы не валяются на дороге: где их искать?
Полина Ерёменко
Например, в The New York Times два года назад опубликовали текст про Джеффа Белла, который был так одинок, что умер в квартире, и никто не знал об этом. Оказалось, что в Америке такие случаи — не редкость. В Нью-Йорке есть целая служба, которая хоронит этих людей. Я захотела написать такой же материал.
В прошлом году на Арбате стояли большие буквы «Москва». В одной из них замерз человек, который был профессором филфака МГУ. Я начала копаться в этой истории. Оказалось, что никакой он не профессор, а обычный бездомный. Пыталась выяснить хотя бы, как его зовут. А коллега, которая тесно связана с правоохранительными органами, рассказала, что у него нет имени, и таких людей отправляют на кладбище «для невостребованных тел» . В Москве там каждый год хоронят полторы тысячи тел, которые никому не нужны. Сделали об этом материал.
Мне кажется, западные лонгриды качественне российских. Есть сайт longform.org, где публикуются лучшие материалы, написанные в США. Можно ими вдохновляться.
Григорий Туманов
Недавно в журнале «Власть» я писал про коррупцию на реставрационном рынке. Из этой темы вытекало еще несколько. Когда в Петербурге задержали Михальченко, мы решили узнать, какие деньги крутятся в бизнесе и кто там главный игрок. В итоге мы узнали, что реставрационные отделы в России устроены чудовищно. Я имею в виду образование, оплату труда рабочих, которые получают копейки. Из этого вылезет и еще одна история — плачевное состояние нашего исторического наследия, которое сносят под офисы.
Чтобы найти темы, общайтесь с друзьями, среди них точно найдется тот, кто расскажет вам интересную историю.
Персонажей жалеть нельзя
Полина Ерёменко
Чем больше вы копаетесь в теме, тем больше уходите от реальности. Важно отправляться в это путешествие с редактором, чтобы не утонуть в информации. Когда вы спускаетесь в шахту фактуры, нужно чтобы кто-то вас вытаскивал оттуда. Универсального способа, чтобы найти своего редактора нет. Я думаю, стоит искать его по принципу схожести чувства юмора. Потому что человек, который понимает ваши шутки, также поймет и ваше горе.
Классический лонгрид — это 40 тысяч знаков. А чтобы сделать хороший текст, нужно привезти 600 тысяч. Порой больно сокращать свое детище. А редактор поможет не сойти с ума.
Григорий Туманов
Когда вы собрали материал, вам кажется, что вся информация важна. Допустим, мы два месяца дозванивались бандиту, чтобы взять у него комментарий. А включить его в текст нет возможности. И это главная проблема, персонажей нужно убивать и не нужно жалеть, ведь их классные истории порой не имеют отношения к главной теме.
Но есть вариант, когда героев можно не резать. Лонгрид не заканчивается на кнопке опубликовать. В нем, как в хорошем фильме — много сюжетов. Убив чудесного ветерана в одном тексте, вы можете написать про него новый, еще более интересный материал.
Бывает, когда вы долго копаетесь в теме, на середине работы вас посещает мысль, что тема — отстой. Но от этого чувства нужно избавляться. В момент расследования вы становитесь неадекватным маньяком, поэтому не верьте себе.
Дать читателю по носу, чтобы заманить: что ему нравится
Полина Ерёменко
С аудиторией все непонятно. Пустое видео с котиком может набрать миллионы просмотров. А расследование, которое писалось в течение трех-четырех месяцев, прочитает очень мало людей. Мне кажется, сейчас в СМИ сложно понять, какой текст хороший. Тот, который помог кому-то? Нет, я в своих текстах, поскольку не пытаюсь разоблачить жуликов, а пишу человеческие истории, не меняю ничьи жизни. Вот политические журналисты, мне кажется, могут отслеживать динамику, экономические — видят, что происходит с рынками.
Аудиторию можно заманить ярким заголовком, интригующей вреской из текста, подводкой.
Григорий Туманов
Тут дело не только в визуалке. Чтобы заставить прочитать 20 тысяч знаков, нужно сразу дать читателю по носу. Вставить яркую сцену. К примеру, хасиды идут через алмазную биржу, и это все снято на камеры наружного видеонаблюдения — это интересно, вам хочется узнать дальше историю. Но есть способы сделать лонгрид интереснее:
• большой текст можно распределить с помощью мультимедийных инструментов. К примеру, вот так: karabash.batenka.ru;
• выложить его не днем в два часа, когда все на работе. Человек просто добавит текст в закладки и будет читать месяц в туалете. А сделать это вечером, когда есть свободное время;
• не должно быть братской могилы из экспертов. Миллион мнений на одну и ту же тему — человек просто не дочитает такой материал.