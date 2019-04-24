L`Oreal Paris и Vogue выпустят журнал о женщинах старше 50

L'Oreal Paris и Vogue анонсировали майский выпуск журнала Non-Issue, посвященный женщинам в возрасте старше 50 лет. Проект был создан совместно с лондонским и парижским отделениями рекламного агентства McCann.

На обложке выпуска изображена актриса и посланница красоты L'Oréal Джейн Фонда. Также в номере дают интервью Хелен Миррен, Изабель Аджани и визажист Валь Гарланд. Представители L'Oréal Paris говорят, что таким способом хотят сделать более заметными женщин старше 50 лет в индустрии красоты и моды, а также показать проблему эйджизма в современном мире.

Выпуск Non-Issue поступит в продажу в мае и будет иметь специальный QR-код для того, чтобы читатели имели доступ к контенту через Facebook Messenger.

Это не первый случай, когда L'Oréal сотрудничает с McCann для отстаивания прав женщин. Ранее бренд запустил рекламную кампанию для мужчин, где на инфографике с губными помадами показал преимущества найма женщин на руководящие должности.

Источник и иллюстрации: AdIndex.ru