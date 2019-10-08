Дмитрий Люкайтис: «Журналисты — люди, к потерям привыкшие»

Треп — лучшее образование для журналиста, говорил один профессор журфака МГУ в те годы, когда, я как раз его, это самое образование, там получал. Действительно, окружающие беспрерывно чему-то учат нас, даже те, кто формально не являются нашими учителями. После родителей эту функцию выполняют коллеги, особенно старшие.

4 октября я планировал провести на кладбище. И таким образом отметить 26-летие своей профессиональной деятельности. На второй день октябрьских событий 1993 года, происходивших в Москве у Белого дома, стало очевидно, что без редакционного удостоверения молодому стажеру задавать людям вопросы об их отношении к этим событиям опасно, и я получил свою первую «ксиву». Выдал мне ее мой первый главный редактор Анатолий Андреевич Козенко, у которого я учился азам журналистики. Но, к великому сожалению, очень недолго — считанные месяцы. У его могилы я и собирался быть в этом году 4 октября. Однако сложилось так, что в месте, где лежат те, кто ушел, оказался на день раньше — 3 октября, в морге, где проходила церемония прощания с доцентом кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, всеобщим любимцем студентов, коллег и, конечно же, руководства, Владимиром Серафимовичем Виноградским.

Журналисты — люди, к потерям привыкшие. Освещение некоторых событий, особенно происшествий криминального свойства, стихийных бедствий, терактов, массовых беспорядков, не говоря уже о вооруженных конфликтах, порой создают ситуации, когда в сегодняшней газете выходит текст с прямой речью тех, кто вчера, успев ее произнести, замолчал навсегда. И для этого вовсе не обязательно быть на войне: когда я работал в отделе законодательства «Коммерсанта», по долгу службы почти ежедневно бывал в Госдуме, и некоторые депутаты были моими постоянными ньюсмейкерами, в том числе Галина Васильевна Старовойтова и Сергей Николаевич Юшенков. Причем тематика не играет решающей роли: когда я освещал не право и не политику, а, казалось бы, безобидный потребительский рынок, одним из моих ньюсмейкеров был финдиректор «Балтики» Илья Владимирович Вайсман, также в один несчастный день (точнее, ночь) погибший от пули убийцы.

Погибают не только герои публикаций, но и их авторы. И, опять же, совсем не обязательно на войне. Даже если освещаемые темы с ней связаны. В очередной раз встретив обозревателя «Новой» Анну Степановну Политковскую на какой-то пресс-конференции, я, конечно, не предполагал, в какой обстановке увижу ее в следующий, последний. Военный обозреватель «Коммерсанта» Иван Иванович Сафронов-старший погиб в Москве, возвращаясь из магазина с сумкой апельсинов. А литературный обозреватель, колумнист Михаил Сергеевич Новиков — под Москвой, выехав с дачи друга на автомобиле. Из моих коллег, общение с которыми прервалось по причине их ухода не с работы, а из жизни, по-настоящему боевой потерей можно назвать убитого в ходе событий на Майдане Вячеслава Васильевича Веремия, сотрудника украинского медиахолдинга, где я в те времена был редактором журнала «Репортер». Со всеми этими людьми я тоже регулярно виделся и, если работа позволяла найти минутку, с интересом общался.