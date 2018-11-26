Необычные выигрыши в лотерею — тема для журналистского расследования

Выиграть в лотерею 600 долларов — и так 7300 раз в одни руки
Темой для журналистских расследований обычно становятся проделки политиков или мафии. Однако в западной журналистике существует целое направление, занимающееся расследованием странных выигрышей в лотерею.
Началось все с расследования Лоренца Мовера в 2014 году. Мовер проанализировал данные о победителях лотереи штата Флорида. Выяснилось, что некоторые счастливчики выигрывали в лотерею несколько сотен раз. Вероятность такого везения равна следующему совпадению: попросите вашего друга загадать одну из звезд в 50 галактиках, а потом точно назовите ее.
Журналистский анализ привел к уголовным расследованиям, а тема стала популярной для журналистов. Возникла даже международная ассоциация лотерейных журналистов, которая занимается выявлением странных серийных выигрышей в лотереях по всему миру.
Мировая лотерейная индустрия — весьма солидный бизнес. Ее оборот в 2014 году составлял 300 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП 157 ведущих стран. При этом контролируют значительную часть индустрии по всему миру 8 компаний, которые также чрезвычайно влиятельны в Международной лотерейной ассоциации.
Журналисты расследуют необычные лотерейные совпадения в США, Европе, Африке. Наиболее богатые данные, конечно, в США, так как во многих штатах авторизованные государством лотереи обязаны публично предоставлять данные о выигрышах (но на самом деле не всегда и не везде удается их получить).
Соответственно, журналисты запрашивают массивы данных и сопоставляют их. Выяснилось, в частности, что за последние 7 лет 1700 американцев выигрывали 600 и более долларов по 50 и более раз. А некто Клэрэнс Джон из Массачусетса — самая везучая американка. За 6 лет она предъявила к оплате 7300 билетов с выигрышем 600 и более долларов. Для того чтобы реализовать такой математический шанс, ей надо было бы купить лотерейных билетов на 300 миллионов долларов. На втором месте идет некая Надин Вукович из Пенсильвании. Она предъявляла к оплате 209 билетов с выигрышем 600 и более долларов.
Анализ больших данных позволяет журналистам обнаружить странные серийные выигрыши. Но СМИ не в состоянии выявить реальные механизмы повторных выигрышей и обвинить кого-либо. Программа-минимум лотерейных расследователей — держать организаторов лотерей под контролем. Лотерейный бизнес весьма чувствителен к доверию масс. Если доверия нет, то нет и бизнеса. Поэтому лотерейные журналисты рапортуют о том, насколько охотно лотереи различных штатов дают данные о выигрышах и как часто эти данные показывают странные серийные выигрыши.
Организаторы лотерей ревностно следят за такими публикациями. А сами публикации приносят трафик: публике интересно узнать, что кому-то удается выигрывать в лотерею десятки или даже сотни раз.