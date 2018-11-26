Необычные выигрыши в лотерею — тема для журналистского расследования

Темой для журналистских расследований обычно становятся проделки политиков или мафии. Однако в западной журналистике существует целое направление, занимающееся расследованием странных выигрышей в лотерею.

Началось все с расследования Лоренца Мовера в 2014 году. Мовер проанализировал данные о победителях лотереи штата Флорида. Выяснилось, что некоторые счастливчики выигрывали в лотерею несколько сотен раз. Вероятность такого везения равна следующему совпадению: попросите вашего друга загадать одну из звезд в 50 галактиках, а потом точно назовите ее.

Журналистский анализ привел к уголовным расследованиям, а тема стала популярной для журналистов. Возникла даже международная ассоциация лотерейных журналистов, которая занимается выявлением странных серийных выигрышей в лотереях по всему миру.

Мировая лотерейная индустрия — весьма солидный бизнес. Ее оборот в 2014 году составлял 300 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП 157 ведущих стран. При этом контролируют значительную часть индустрии по всему миру 8 компаний, которые также чрезвычайно влиятельны в Международной лотерейной ассоциации.

Журналисты расследуют необычные лотерейные совпадения в США, Европе, Африке. Наиболее богатые данные, конечно, в США, так как во многих штатах авторизованные государством лотереи обязаны публично предоставлять данные о выигрышах (но на самом деле не всегда и не везде удается их получить).