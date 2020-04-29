Love Radio найдет нового радиоведущего во «ВКонтакте»

Пользователи соцсети примут участие в конкурсе в рамках проекта Vk Talents

Love Radio совместно с «ВКонтакте» запустила конкурс для пользователей соцсети. Как объясняется в пресс-релизе платформы, таким образом радиостанция ищет нового ведущего.

Для участия претендентам необходимо придумать собственную рубрику, которую они готовы воплотить в эфире радиостанции, записать видео и рассказать жюри о своей идее. Трехминутное горизонтальное видео хорошего качества нужно опубликовать до 24 мая включительно на личной странице или в сообществе с хештегом #vktalents_LoveRadio.

Победитель присоединится к команде Love Radio. Обладателю второго места достанется рекламная кампания его творчества в радиоэфире и купон на продвижение во «ВКонтакте» номиналом 20 тыс. руб. Приз за третье место — кофемашина от Love Radio и купон на продвижение номиналом 10 тыс. руб. Конкурс проводится по всей России, однако победитель должен быть готов переехать в Москву для дальнейшей работы на радио.