Дела, законы, солидарность: тренды года от Центра защиты прав СМИ

ОТ ТЕРРОРИСТОВ ДО ШПИОНОВ

Эксперты Центра защиты прав СМИ выбрали самые значимые случаи преследования журналистов. Они различаются по масштабу, резонансу и тяжести наказания, но все указывают на одну тенденцию.

• ДЕЛО ИВАНА САФРОНОВА.

В июле бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан и арестован по обвинению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, спецслужбам одной из стран НАТО. До сих пор следствие не обнародовало конкретные обвинения. В СМИ появлялись версии, что уголовное дело Сафронова — месть силовиков за журналистские расследования Ивана.

• ДЕЛО СВЕТЛАНЫ ПРКОПЬЕВОЙ.

Псковскую журналистку обвинили, а затем осудили за оправдание терроризма. Поводом послужила колонка Светланы Прокопьевой, где она размышляла о причинах теракта у дверей архангельского управления ФСБ. В июле суд приговорил журналистку к штрафу в 500 тыс. рублей. Адвокаты Светланы указывают на то, что следствие и суд проходили с многочисленными нарушениями, лингвистическая экспертиза была выполнена некачественно, а приговор вынесен несправедливо.

• ДЕЛО АБДУЛМУМИНА ГАДЖИЕВА.

В октябре в суд направлено уголовное дело дагестанского журналиста независимого издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. С мая 2019 года он находится под арестом по обвинению в финансировании терроризма. Журналист и его коллеги считают обвинение сфабрикованным.

• ДЕЛО АЛЕКСАНДРА ПИЧУГИНА.

Журналист из Нижегородской области Александр Пичугин по обвинению в нарушении ст. 207.1 УК РФ в ноябре был оштрафован на 300 тыс. рублей. Это первый случай, когда в России уголовное наказание за распространение фейков было использовано по отношению к журналисту. Поводом для возбуждения дела стал пост в телеграме, где автор в фантасмагорическом стиле предупреждал россиян не посещать богослужения в храмах в период пандемии. По мнению адвокатов Александра, суд не учел результаты лингвистической экспертизы, где текст квалифицировался как высказывание личного мнения.

• ДЕЛО РОМАНА ЯНЧЕНКО.

Этим летом в Кемеровской области журналисту-фрилансеру Роману Янченко было вынесено предупреждение за подготовку сюжета для польского СМИ. Местные суды посчитали, что журналист, сотрудничая с зарубежным изданием, должен быть аккредитован при МИД России как иностранный корреспондент. Роману вынесли предупреждение по административной статье, наказывающей за работу без лицензии. Судей не смутило, что журналистская деятельность не лицензируется, а Роман Янченко имеет российское гражданство и постоянно живет в России.

ГАЛИНА АРАПОВА: Каждое из этих дел было очередным «пробиванием дна», новой формой ограничений работы журналистов. В каждом из них мы видим новый способ преследования за слова, которые кому-то не понравились. И зачастую обвинения предъявляются журналистам по «тяжелым» статьям Уголовного кодекса. Но даже если наказание не тяжелое, мы видим, что обвинения в нарушении закона и судебные решения выглядят абсурдно. Они очевидно не дают возможности журналистам выполнять свой профессиональный долг, нарушают их права. Например, в случае с Янченко видно, что начались гонения на журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ.

ФЕЙКИ И ИНОАГЕНТЫ

Среди новых законов, коснувшихся сферы массмедиа, на первый план выходят:

• ужесточение наказания за распространение фейков;

• регулирование деятельности СМИ-иностранных агентов.

ГАЛИНА АРАПОВА: Этот год точно можно назвать годом борьбы с «фейкньюс». Здесь не только ужесточение административного наказания за это правонарушение, но и введение в апреле уголовной ответственности. Россия таким образом стала одной из немногих стран, где установлена именно уголовная ответственность за фейки. И дело Александра Пичугина продемонстрировало, как эту статью применяют. Мало того, что сама статья очень «вязкая», плохо и нечетко сформулированная. Ее применение оказалось ее еще более «вязким». Суд не попытался соотнести содержание статьи закона с текстом и здравым смыслом. Борьба с фейк-ньюс больше похожа на кампанию, чем на применение закона для защиты законных интересов граждан.

В этом году вступили в силу поправки о СМИ-иностранных агентах. Они должны были создать до 1 февраля российские юридические лица. И мы видим, к примеру, что одна такая новая организация — ООО «Радио Свобода» — уже оштрафована на 300 тысяч рублей из-за публикации журналистки Татьяны Вольтской на сайте «Радио Свобода».