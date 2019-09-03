«Проклятие журфака»: правда или вымысел?

Список претензий к журналистскому образованию не меняется уже много лет. Студенты, да и выпускники, «не умеют»: писать заметки, разговаривать по телефону, придумывать заголовки, находить информационный повод, выбирать тему, неграмотны. А также ленивы, не любопытны и амбициозны. Да, еще с завышенными претензиями по части заработной платы. О «проклятии журфака» говорят отставные журналисты Ленты. ру. Не пропускает возможности сказать о «ненужности» журфаков и легенда российской журналистики В. В. Познер, даже выступая перед студентами профильных факультетов. Критика журфаков в устах их выпускников нередко страдает однозначностью, что отчасти свидетельствует об их пренебрежении профессиональными правилами. Тем не менее высокомерно игнорировать мнения критиков — значит консервировать очевидные и не вполне явные изъяны в подготовке.

За 80 лет журналистского образования в России накопилось немало проблем. Прежде чем квалифицированно рассматривать их, стоит тщательнее разобраться с другим: для чего и кому нужна журналистика? В профессиональном сообществе нет согласия по поводу социальной миссии журналистики. Ее декларируют только на профильных факультетах. Но и там преподают разные журналистики: «объективную», «коммерческую», «корпоративную», «гражданскую», «социального участия», «рекреативную», «трэвел-журналистику», «государственную», «ресторанную» etc., список стремится к бесконечности. но и общества. Надо бы найти общую точку зрения на журналистику и ее функции. Сервисная служба по распространению информации? Пять процентов авторской журналистики — это ее будущее? А все остальное роботы? Но без полевой журналистики Евгения Поддубного в Сирии, без Елены Костюченко и ее интервью с раненым бурятом, подбитым танкистом в ДНР, без колонки Юрия Роста в «Новой газете» все технологические новации блекнут.