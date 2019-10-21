Лучшие практики издательского бизнеса: программа XV ежегодного форума российских издателей

XV ежегодный профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка» пройдет в Москве 29 октября.

Программа форума еще формируется, но мы с удовольствием представляем спикеров, уже подтвердивших свое участие:

• Виктор Саксон, редакционный директор портала «Рамблер»: «О сложностях перехода к цифровой стратегии развития»

• Александр Чепель, первый заместитель гендиректора ИД «Комсомольская правда»: «Подкасты — радио или говорящая газета?»

• Юлия Дзынова, Wonderful: «Дизайн-мышление в медиа, пользовательский опыт и путь читателя»

• Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты» / Алексей Иванов, генеральный директор ИД «Бауэр Медиа» /Алексей Синельников, главный редактор ИД «Мой район»: «Смена доходной модели СМИ — смена парадигмы редакционной работы»

• Анжелика Сулхаева, директор объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда»: «Изменения в потреблении информации и как на них зарабатывать».

• Анна Шерер, MarketingEvangelist: «Вам есть что сказать? Вызов новой экономической реальности»

• Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io: «Вся боль медиабизнеса. Как СМИ перестать выживать и начать зарабатывать в цифровом мире»

Круглый стол «Кадры в медиабизнесе. Новая реальность»

Начало работы круглого стола — 29 октября в 12.00 (регистрация с 11.30).

• Олег Ходенков, «Олимпийский университет», модератор круглого стола: «Традиционные СМИ и цифровая реальность. Кто он, руководитель цифровой трансформации медиаресурсов?»

• Елена Вартанова, декан факульета журналистики МГУ: «Когда послезавтра станет вчера. Чему и как учить специалистов для медиа?»

• Сергей Давыдов, ректор Академии Медиаиндустрии: «Академия медиаиндустрии: переобучение или повышение квалификаций»

• Иван Печищев, Доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ (Пермь)

• Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ: «Образовательные технологии для новых медиаспециалистов».

• Тамара Шкулева, корпоративный HR-директор ИД «Херст Шкулев Паблишинг»: «Подбор и постоянное обучение кадров с учетом возникающих задач и направлений развития успешного мультимедийного издательского дома»

• Марина Камараули, HR-директор ИД «Аргументы и Факты»: «О возможности переобучения сотрудников редакций с целью приобретения новых компетенций в диджитал. Опыт конвергенции редакций в т.ч. в регионах»

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Требуется предварительная регистрация! Зарегистрироваться можно по ссылке

Место проведения мероприятия: Москва, отель «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9).

Начало мероприятия в 11.00, регистрация — с 10.00

Пресс-служба СППИ ГИПП