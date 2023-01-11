Лукашенко предложил создать единый медиахолдинг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что независимый и самостоятельный союзный медиахолдинг Белоруссии и России, о котором ранее договаривались лидеры двух государств, будет создан в 2023 году.

По мнению Лукашенко, Минску и Москве нужно провести реформу союзных СМИ, создать единый медиахолдинг Союзного государства, а не «раскладывать деньги по разным тарелкам».

Этот медиахолдинг, отметил он, «должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время».

Напомним, 4 ноября 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко предложил создать союзный медиахолдинг. В декабре 2021 года госсекретарь Союзного государства Мезенцев заявил, что медиахолдинг Союзного государства Белоруссии и России планируется создать к концу 2022 года.