Гибридный пэйвол и «спасибо» за подписку: как испанское издание привлекает платных подписчиков

Процесс модернизации бизнес-модели ежедневной газеты La Voz de Galicia, основанной в 1882 году, доказывает, что независимо от того, насколько авторитетным может быть СМИ, оно должно адаптироваться к новой динамике рынка — со всеми вытекающими отсюда рисками.

До недавнего времени ведущие мировые медиакомпании вели неконтролируемую гонку за аудиторией, не принимая во внимание стоимость и отсутствие устойчивости такой бизнес-модели, и не рассматривали всерьез так называемую аудиторную модель, которую La Voz de Galicia внедрила в подходящий момент. Испанское издание решило сосредоточиться на читателе, реорганизовав свою редакционную команду и построив целое сообщество онлайн-подписчиков, чтобы дополнить читательскую базу печатной газеты.

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Как утверждает Томас Гарсиа Моран, руководитель отдела по работе с данными и цифровыми подписками La Voz de Galicia, согласно исследованию Centro Español de Investigaciones Sociológicas, его газета является вторым по достоверности источником информации и четвертой по популярности газетой в стране.

Медиакомпания состоит из 16 отделений, 14 из которых расположены в Галисии, одна — в Мадриде, и еще одна — в Астурийском княжестве. «Мы часто говорим, что ни один галичанин не живет на расстоянии более 25 километров от журналиста La Voz de Galicia», — заявляет Моран. Издание публикует более 16 000 локальных и национальных новостей в месяц, а в его команде работают 240 редакторов, журналистов, фотографов и художников.

В 2019 году СМИ запустило на своем сайте гибридный платный доступ на основе технологии Varnish, состоящий из счетчика потребления с возможностью предоставления премиум-контента первый месяц абсолютно бесплатно (ежемесячная подписка на тот момент стоила 4,95 евро).