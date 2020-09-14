Людмила Бокова покинула должность замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмилу Бокову от занимаемой ею должности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.

Там отмечается, что освобождение от должности произошло по просьбе самой Боковой. Она была назначена замминистра в конце января 2020 года. До этого назначения занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.

Как пояснила сама Бокова, она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения РФ. «Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», — сказала она ТАСС.