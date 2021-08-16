Люксембург отказал RT в лицензии

Власти Люксембурга отказались выдавать лицензию на спутниковое вещание немецкому филиалу RT — «‎RT auf Deutsch».

Управление по вопросам СМИ, телекоммуникаций и цифровой политики Люксембурга, отвечающее за лицензирование медиа, заявило в письме, что они не уполномочены выдавать лицензию «‎RT auf Deutsch», так как считается, что филиал находится под юрисдикцией ФРГ и предоставляет аудиовизуальные услуги в основном на её территории.

RT заявили, что после изучения юристами письма, они примут решение о дальнейших действиях.

По мнению Олега Павлюка, редактора сайта hromadske, получение лицензии на спутниковое вещание немецким филиал RT является попыткой обойти немецкое законодательство, которое запрещает выдавать лицензии на спутниковое вещание каналам иностранных государств.