23 августа прошла презентация специального выпуска исторического научно-популярного журнала «Родина»

В Медиацентре «Российской газеты» проходит уже не первое мероприятие, посвященное Донбассу. В этот раз собравшиеся обсудили выпуск журнала, посвященный истории Украины и Донбасса. Данное пособие в новом учебном году планируют ввести в школах ДНР и ЛНР.

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», которая стала партнером необычного проекта, назвал это издание уникальным.

Также по видеосвязи своим мнением поделился научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян. «Издание постоянно обращает внимание на исторические сюжеты. Мне кажется, это хорошая вещь. Должен сказать, что сейчас в мире существует беспрецедентный интерес к истории, он проявляется в самых различных направлениях и формах».

Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, поблагодарил создателей издания и напомнил о значимости открытых уроков истории для школьников. Благодарность выразили и учителя школ республик.

Презентации специального выпуска «Донбасс — сердце России» пройдут в Луганске и Донецке 30 августа и 1 сентября.