Магистратура для журналистов

Двухуровневая система бакалавриат-магистратура функционирует в большинстве российских вузов с начала 2000-х, но у сегодняшних студентов все еще есть к ней вопросы. Постараемся понять, стоит ли бакалавру из Перми уезжать за следующей ученой степенью в Петербург, есть ли смысл поступать на журфак после журфака и какую стратегию обучения нужно выбрать студенту, чтобы два года в магистратуре не прошли зря.

«Магистратура у нас довольно толковая»

52,8% первокурсников, обучающихся на магистерских программах Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета (ВШЖиМК), получили степень бакалавра также в Петербурге. Среди второкурсников магистратуры этот процент чуть выше — 54,1. Всего 8,2% студентов окончили вузы Москвы, а остальные 37,7% получали образование в регионах. Итак, каждый третий бакалавр из Волгограда, Томска и Воронежа делает выбор в пользу магистратуры Петербурга.

Значит ли это, что с региональным журналистским образованием все плохо? Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Иван Печищев так не думает:

«Я не считаю, что качество образования в регионах можно назвать неудовлетворительным. Во всяком случае, в Перми журналистское образование неплохое, мы чувствуем себя уверенно. К нам поступает все больше студентов с направлений, не связанных с журналистикой. Они приходят за базовыми знаниями о медиасфере, и наша магистратура дает им ровно то, что они хотели бы получить, а для этого совершенно не обязательно уезжать в столицу. Выпускники ПГНИУ работают во всех СМИ региона, нередко и за его пределами. У нас сильный преподавательский состав (некоторые выбирают наш вуз только из-за желания учиться у конкретных преподавателей, потому что наслышаны о них), много договоренностей с редакциями. С первого курса мы вовлекаем студентов в создание медиапроектов».

Василиса Бейненсон, доцент кафедры журналистики Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), тоже не сомневается в качестве журналистского образования в своем регионе: «Не так много наших бакалавров уезжают получать дальнейшее образование в Москву или Питер. В 2016 году у нас было три студента, которые хотели поступить в МГУ и СПбГУ. Магистратура у нас, как мне кажется, довольно толковая, много направлений, хотя ННГУ — региональный вуз. «Международная журналистика», «Паблик рилейшнз», «Спортивная журналистика», «Научно-популярная журналистика», «Теория журналистики» — выбор довольно большой, поэтому группы на каждом направлении маленькие, а это значит, что со студентами можно работать индивидуально (но и групповые проекты никто не отменял). Вообще, насколько я могу судить, студенты поступают в магистратуру в большой город не столько за знаниями, сколько за переменами в жизни».

А что насчет других регионов?

Студентка программы «Журналистика и культура общества» Дарина Мизинова: «Я окончила Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. У нас в регионе сильная научная школа, а методики преподавания схожи с петербургскими. Я выбрала магистратуру ВШЖиМК, потому что в Саратове негде работать по специальности. Моя история — не про выбор известного университета, а про переезд из родного города, потому что там становится все хуже и хуже».