«Магнит» запустил собственное медиа о торговле с участием бывшей команды «Ведомостей»

Российская розничная сеть «Магнит» запустила собственное медиа под названием Shopper’s. Издание, посвященное новостям из мира ритейла, будет работать на основе Telegram-канала «Потребньюс».

Канал сменил название и формат — в нем будут публиковаться только анонсы. Сами тексты разместятся на сайте издания. Они посвящены событиям из мира торговли, сферы услуг, e-commerce, инноваций и новым технологиям.

Над медиа работает пять авторов, пишет vc. Главой медиапроекта стала руководитель направления медиакоммуникаций «Магнита» и бывший редактор отдела потребительского рынка «Ведомостей» Наталья Ищенко. Большинство авторов Shopper’s — также бывшие журналисты «Ведомостей».

С помощью издания «Магнит» хочет «улучшить имидж отрасли» в глазах аудитории. Пока Shopper’s нацелено на выстраивание процессов и создание контента для предпринимателей из сферы торговли и обычных потребителей, однако в будущем будет рассматривать возможность монетизировать издание.