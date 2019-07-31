Марина Кислова: Почта поддерживает издателей на сто процентов

Почти каждый региональный издатель, чья бизнес-модель в той или иной степени опирается на подписку, отвечая на вопрос о главных проблемах, которые мешают ему работать на рынке сегодня, называет работу Почты России. Почему так происходит, и что компания предпринимает для того, чтобы такие ответы звучали как можно реже, объясняет руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг ФГУП «Почта России» Марина Кислова.

— Аргументация издателей, ругающих Почту, неизменна несколько лет: дорогая и несвоевременная доставка изданий. Как вы можете прокомментировать эти претензии? И как этот негатив переплавить в позитив?

— Я часто слышу этот вопрос, но я благодарна за него, поскольку в очередной раз могу подробно на него ответить.

Понятно, что благосостояние издателей, которые распространяют издания по подписке, зависит от количества собранных комплектов в каждом полугодии. Конечно, не только от этого (издания распространяются в розницу, есть работа с рекламодателями и т. д.), но для многих подписка — одна из статей дохода. Всем известно, что и бумага дорожает, и типографские услуги. И услуги Почты сколько-то стоят для подписчика. Подписная цена состоит из двух частей — из каталожной цены издания и стоимости доставки Почтой России. Надо понимать, что Почте сложно устанавливать тарифы на доставку, как во времена, когда выделялись государственные субсидии. У нас тоже есть затратная часть, мы считаем себестоимость, которую вынуждены закладывать в тарифы на доставку. При этом в 2018 году тарифы не повышались и оставались на уровне второго полугодия 2017 года. Издатели получили возможность посмотреть, что происходит с тиражами, когда тарифы Почты не растут. Оказалось, что темпы снижения тиражей остались теми же — ни больше, ни меньше.

Несмотря на то, что Почта России сегодня не субсидируется государством, мы за счет собственных средств предприятия предоставляем скидки на услуги доставки тех изданий, которые входят в перечень, рекомендованный Экспертным советом при Минкомсвязи, социально значимых изданий. В этот перечень входит около 2500 газет и журналов. Скидка по каталогу Почты России составляет 25 %, по каталогам других подписных агентств — 20 %. Суммарно эта скидка составляет около 1,5 миллиардов рублей. Кроме того, для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп действует скидка 20 % на доставку любых изданий, которая суммируется со скидкой на услуги доставки «социально значимых» печатных СМИ.

Как еще мы можем поддержать институт подписки? Прежде всего, активнее предлагать подписываться на газеты и журналы клиентам Почты России. Не секрет, что у нас бОльшую часть подписки собирают почтальоны. Но есть еще операторы, которые тоже предлагают подписку, но, может быть, недостаточно активно. И мы учим их предлагать (именно предлагать, а не продавать!) подписку, начиная диалог с клиентом.

В конце 2017 года мы проводили эксперимент в двух десятках отделений почтовой связи Москвы, когда сотрудники почтамтов (вышестоящее структурное подразделение) лишь половину одного дня работали в этих отделениях за барьером, общаясь с клиентами Почты, пришедшими за какой-либо почтовой услугой (отправить заказное письмо, получить посылку, купить лотерейный билет и т. д.). Они просто начинали диалог вопросом: «А вы знаете, что в Почте России можно оформить подписку?». И в ходе разговора человек понимал, что он может подписаться сам или подписать своих детей, племянников или родителей на самые разные, интересные им издания. То есть эта история реально работает, когда мы просто начинаем с клиентом говорить. И это большая польза издателям, потому что мы таким образом привлекаем новых постоянных читателей.

Почему подписка считается падающим направлением? Потому что существует определенное количество клиентов-подписчиков, которые привыкли подписываться, но которых становится меньше. Привыкли по разным причинам: кто-то, например, пенсионер, который всю жизнь читал и будет читать, кто-то давно читает определенные тематические издания и т. д. Количество этих подписчиков снижается в силу определенных факторов. Где-то естественная убыль, к сожалению, в силу возраста, где-то сказывается снижение бюджета — человек не может себе позволить подписываться (раньше он подписывался на два издания, сегодня — только на одно, к примеру). Очевидно, что нужны новые подписчики. И Почта России может помочь издателям их привлечь.

— Что показал московский эксперимент?

— Во-первых, что люди у нас отзывчивые. Во-вторых, что многие даже не знали о такой возможности. Клиенты очень хорошо реагировали, отвечая позитивом на позитив, какой-то грубости с их стороны мы не слышали. Конечно, не каждое предложение равнялось продажам — определенная конверсия есть в любом бизнесе, в любых услугах. Но, подведя итоги, мы увидели 30%-ный рост по итогам месяца в этих отделениях связи. Напоминаю: несмотря на то, что сотрудники почтамтов приходили только один раз и пробыли там всего полдня.

Мы эту историю транслируем в регионах. Во время поездок по стране, когда сотрудники мне говорят, что хотели бы собирать больше подписки, но не получается, я выясняю, как у них происходит предложение и рассказываю этот пример. Доношу, что это точно работает, чтобы не боялись предлагать. Тем более, с прошлого года оформлять подписку операторам стало технически проще.

— Раньше было сложно?

— Да. Еще совсем недавно оператор далеко не всегда предлагал подписку на издания, потому что она считалась самой сложной услугой в плане принятия: ее можно было оформлять 20 минут! Представьте: оператор предлагает подписку, клиент соглашается, а компьютер зависает. Ну вы понимаете — у клиента негатив, оператор клянет себя: «Зачем я это сделала?! Больше не буду предлагать». А проблема была в старом программном обеспечении и в организации обмена данных.

В прошлом году мы проделали большую работу по разработке отдельного программного обеспечения для приема подписки в отделениях связи. Несмотря на то, что в Почте России, как в любой большой структуре, согласование занимает довольно продолжительное время, от разработки технического задания до реального запуска в работу плагина по подписке прошло всего шесть месяцев.

Плагин мы запустили 1 октября. Во-первых, программа теперь не зависает. Разумеется, отдельные случаи бывают, но у нас по линии IT хорошо налажена обратная связь с регионами и когда что-то не работает, они сразу дают нам сигнал, на который мы оперативно реагируем. Но, в целом, мы проблему зависания при приеме подписки полностью решили.

Во-вторых, сотрудникам больше не нужно делать ручные отчеты. Для отделений связи это большое подспорье, потому что раньше каждый начальник отделения должен был вечером после завершения смены вручную собрать с операторов и почтальонов отчет о собранной подписке за день, затем отправить его в почтамт, где также вручную консолидировались данные в общий отчет по почтамту. Единой формы не было. Много трудозатрат. Плюс человеческий фактор — где-то недоглядели, где-то ошиблись. В общем, в итоге правильно оптимизировали процесс, и надобность в ручных отчетах отпала.

Ну и, помимо этого, в прошлом году мы запустили масштабную программу обучения персонала. В августе мы ее повторим, потому что операторы меняются, их нужно опять обучать.

— Что скажете о нареканиях, касающихся несвоевременной доставки изданий?

— Я не могу не признать эту проблему, она существует. Все издатели, которые со мной общаются, знают, что, хотя я нахожусь в Москве, в Аппарате управления Почты, прекрасно понимаю, что происходит «на земле». Понятно, что где-то не донесли подписку один раз: бывает, что почтальон заболел. А вот когда у нас красным светится целый регион или областной центр, то это, значит, что есть проблема. Когда издатель сообщает, что уже неделю читателям не доставляют издания или принесли только в пятницу за всю неделю, то, конечно, эти истории мы решаем с директорами филиалов или директорами макрорегионов (смотря, где это происходит), подключаем коллег. И все откликаются!