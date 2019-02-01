Mail.ru запустила систему рекомендации контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила рекомендательную систему контента под названием «Пульс». Система предлагает пользователям материалы в зависимости от их персональных интересов.

В компании рассказали, что пока сервис работает на главной странице Mail.ru и отдельном сайте, но в будущем появится на других площадках Mail.Ru Group. Лента «Пульса» выглядит как подборка превью статей, которые по клику открываются в первоисточнике.

Персональные рекомендации основаны на 1,5 тысячи источников и работе машинного обучения, которое основывается на интересах читателя. Учитываются другие соцсети, история кликов и популярных отдельных СМИ.

В Mail.Ru Group пообещали, что со временем добавят форматы пользовательских материалов, а также поддержку фото- и видеоконтента. Чтобы добавить в «Пульс» свой сайт, надо оставить заявку на сайте и подождать проверку модераторами.

В пресс-службе пояснили, что заинтересованы в том, чтобы сделать интересную ленту новостей: «С внешними сайтами мы будем делиться трафиком. О других схемах взаимодействия с партнерами пока говорить рано».

Пока не известно, будет и «Пульс» функционировать в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В сентябре в ленте «ВКонтакте» появился блок с заголовками новостей из раздела «Новости Mail.ru».