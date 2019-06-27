Как сделать рассылку эффективной

Советы от Ивана Сурвилло, журналиста, автора персональной e-mail-рассылки (более 50 тыс. подписчиков)
E-mail-рассылка — довольно странная штука. Никто не понимает, что это и для чего она нужна. Ее сила — в искренности. Когда читатель заходит в блог, он понимает, что блог ведется для большой аудитории, а когда ему каждую неделю приходит на почту письмо, то создается ощущение личной переписки.
Первое правило классной рассылки — делать ее от лица конкретного человека.
Контент должен быть уникальным, качественным и интересным автору. Многие начинают ориентироваться на читателя, но есть риск скатиться в «Яндекс.Дзен» в его худшем варианте. Пишите то, что самому бы было интересно прочитать. Это единственный способ добиться качества.
Периодичность может быть любой, но по опыту раз в месяц — редко, люди забывают. У меня раньше была рассылка раз в неделю, сейчас пишу раз в две недели.
Еще важна узкая специализация: рынок личных рассылок довольно молодой, легко выделиться необычным и хорошим контентом.
Если вас «не прет» от идеи завести рассылку, лучше не заводить. Есть вероятность, что вы быстро сдуетесь, а рассылка в идеале — история надолго, на год или два.
Технически создать рассылку просто: есть программа-конструктор, в ней поля, куда можете переставлять блоки с текстом, заголовком, фото, видео… Хорошие конструкторы рассылок: Mail Chimp — самый популярный, но довольно дорогой. Mailer Lite — дешевле Mail Chimp, рассылки до 1000 подписчиков — бесплатно. Get Revue — в нем можно настроить платную рассылку.
Советую следить за личными рассылками Максима Черепицы, который рассказывает про осознанность, продуктивность, как правильно жить, Жени Лепехина, редактора (как писать хорошие тексты), журналистки Риты Дудиной (классные истории из ее жизни), блогера Вастрика (киберпанк, технологии и про то, как жить в XXI веке), сценариста Наты Покровской (драматургия и нарратив), журналиста и редактора Лены Трусковой (большие письма о жизни в Санкт-Петербурге).
Из коммерческих рассылок хорошие делает компания «Мосигра», чей пиар-директор Сергей Абдульманов пишет письма про настольные игры. Сервис по доставке вина Invisible — пишут в духе Роберта Пирсига про вино и жизнь. Организация Transparency International делает хорошую рассылку — рассказывают, что было за неделю из громких коррупционных новостей.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ СВОЮ РАССЫЛКУ:
1. Поймите, зачем она вам. Пишите в стол несколько недель подряд. Если понимаете, что нравится, то готовые письма включаете в рассылку.
2. Придумайте структуру. Можно делать большой альманах «обо всем» либо создавать отдельные рассылки: про книги, про фильмы, про то, что произошло за неделю.
3. Подумайте про оформление. Самый простой и беспроигрышный способ — белый фон, черный текст.