Как сделать рассылку эффективной

E-mail-рассылка — довольно странная штука. Никто не понимает, что это и для чего она нужна. Ее сила — в искренности. Когда читатель заходит в блог, он понимает, что блог ведется для большой аудитории, а когда ему каждую неделю приходит на почту письмо, то создается ощущение личной переписки.

Первое правило классной рассылки — делать ее от лица конкретного человека.

Контент должен быть уникальным, качественным и интересным автору. Многие начинают ориентироваться на читателя, но есть риск скатиться в «Яндекс.Дзен» в его худшем варианте. Пишите то, что самому бы было интересно прочитать. Это единственный способ добиться качества.

Периодичность может быть любой, но по опыту раз в месяц — редко, люди забывают. У меня раньше была рассылка раз в неделю, сейчас пишу раз в две недели.

Еще важна узкая специализация: рынок личных рассылок довольно молодой, легко выделиться необычным и хорошим контентом.