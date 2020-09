Американские СМИ оценили обучающие рассылки как перспективный способ привлечения новой аудитории

Еще в 2015 году новостной интернет-сайт BuzzFeed запустил образовательные рассылки, став первопроходцем в этой области. Этот формат принес BuzzFeed 25 тыс. подписчиков в первые же 36 часов после запуска. И по сей день он помогает расширять аудиторию ресурса, где сейчас доступно тринадцать образовательных рассылок.

В этом году и другие СМИ наконец оценили привлекательность подобных «тренинговых» рассылок для аудитории. Например, Wirecutter — один из ресурсов The New York Times — запустил три рассылки, посвященных сну, работе из дома и кредитным картам. Здоровому сну посвящена и новая рассылка CNN: их мастер-класс «Спи крепче» (Sleep But Better), состоящий из 6 частей, запущен в прошлом месяце.

Наконец, в августе с новым форматом начала экспериментировать крупнейшая финансовая газета The Wall Street Journal, чья первая обучающая рассылка называется «Деньги за шесть недель» (The Six-Week Money Challenge). Этот тренинг должен научить читателя управлять личными финансами за шесть недель.

Сама идея обучающей рассылки проста: это пошаговая инструкция по достижению какой-то цели. Каждое письмо рассылки — подробное описание одного шага. Так, например, рассылка «Весенняя генеральная уборка» (Spring Cleaning Challenge) от того же BuzzFeed предлагает разбить генеральную уборку на десять этапов, где первым шагом станет уборка спальни, седьмым — мытье окон, а десятым — чистка бытовой техники.