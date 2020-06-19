Mail.ru Group добавила новые метрики в аналитике рекламных кампаний

Mail.ru Group добавила новые финансовые показатели кампаний в рекламный кабинет myTarget. Об этом Sostav рассказали в компании.

Теперь клиентам myTarget доступна статистика по доходу, ROMI (Return on Marketing Investment) и доле рекламных расходов (ДРР). Доход покажет ценность от целевых действий пользователей на сайте или в приложении рекламодателя, ROMI отразит возврат инвестиций от маркетинговых кампаний, а ДРР — отношение расходов на рекламу к доходам от нее.

Рекламодатели смогут как увидеть отдельные показатели, так и посчитать их суммарное значение. Данные рассчитываются на основе информации из счетчика top.mail.ru и основных трекеров, интегрированных c myTarget, в том числе myTracker, пояснили в компании.

Нововведение поможет рекламодателям определить наиболее эффективные каналы продвижения и точнее оценить окупаемость инвестиций в digital-маркетинг, считают в Mail.ru Group.

Ранее компания обновила инструменты myTarget, которые отслеживают целевые действия клиентов. Теперь рекламодатели могут оценить такие действия пользователей не только по дням конверсии, но и по датам показов объявлений.