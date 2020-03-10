Mail.ru Group ограничила командировки сотрудников из-за коронавируса

Интернет-холдинг Mail.ru Group отменил командировки сотрудников в Китай, Иран, Италию, Южную Корею, Японию и Сингапур в связи с распространением коронавируса, говорится в опубликованном на корпоративном портале компании сообщении (копия есть в распоряжении RNS).

Представитель пресс-службы Mail.ru Group подтвердил подлинность сообщения, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяются командировки в страны, входящие в зоны риска, а именно: Китай, Иран, Италия, Южная Корея, Япония и Сингапур», — отмечается в сообщении.

Сотрудникам интернет-холдинга также порекомендовали отменить или отложить личные путешествия, особенно в страны, входящие в зону риска распространения коронавируса, а в случае совершения такой поездки – работать дома на протяжении последующих двух недель.

Отмечается, что в ближайшее время аптечки, доступные сотрудникам Mail.ru Group, пополнятся противовирусными препаратами, антибактериальными гелями и масками.