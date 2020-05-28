Mail.ru Group оставила сотрудников на «удаленке» как минимум до 1 сентября

Глава Mail.ru Group Борис Добродеев рассказал, что режим «удаленки» продлится как минимум до 1 сентября 2020 года. Об этом он сообщил в письме сотрудникам.

В Mail.ru Group подтвердили, что режим удаленной работы сохранится до осени, но от других комментариев отказались.

«Пока ситуация остаётся непростой, возвращаться рано. Сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех, поэтому давайте возьмем времени с запасом: мы остаемся работать в прежнем режиме до конца лета», — говорится в письме.

По словам Добродеева, компания готовится частично открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге для тех, «кому совсем уже невмоготу». Однако приходить на работу сотрудники смогут только в случае крайней необходимости.

Офис будет открыт по предварительным заявкам с лимитом примерно в 30 человек на этаж. Сотрудники, придя в офис, должны будут сдать тест на коронавирус и дождаться результатов — это занимает около двух часов. Тесты нужно будет сдавать каждые три дня, говорится в сообщении. Также в любое время могут быть применены дополнительные меры для безопасности сотрудников.

Всего в Mail.ru Group работает более 6000 человек.

В «Яндексе» рассказали, что следят за обстановкой во всех регионах присутствия. «Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников», — добавили в компании, но деталей пока нет.