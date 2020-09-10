Mail.ru Group открыла «Пульс» для блогеров

Пользователи смогут публиковать материалы и зарабатывать на рекламе в рекомендательной системе

Mail.ru Group открыла авторам доступ к платформе «Пульс», теперь блогеры смогут размещать на площадке фото- и видеоматериалы. Об этом AdIndex рассказали в пресс-службе IT-компании. В ближайшее время авторы смогут добавлять в публикации ссылки на внешние площадки.

Сейчас «Пульс» находится в бета-тесте, получить к нему доступ можно через менеджеров компании, говорит Сергей Шалаев, директор рекомендательных систем Mail.ru Group. Протестировать платформу смогут профессиональные создатели контента и начинающие авторы. «У них будет возможность привлечь новую аудиторию и монетизировать свой талант с помощью "Пульса"», — добавил господин Шалаев.

С каждой публикации создатели контента получат 50% с дохода от рекламы, размещенной на странице материала. Количество показов статей при этом будет зависеть от того, насколько статьи будут интересны пользователям, говорится в сообщении.

В «Пульсе» доступны баннерная и видеореклама. Внутри статей также возможно размещение промопостов, где рекламодатель платит за дочитывание материала.

Рекомендательный сервис «Пульс» был запущен в январе 2019 г. Сегодня его ежемесячная аудитория, по собственным данным компании, составляет около 43 млн пользователей.