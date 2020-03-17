Mail.ru Group переведёт сотрудников на работу из дома

Интернет-холдинг Mail.ru Group с 17 марта временно переводит большую часть сотрудников на удаленную работу, сообщили в пресс-службе компании:

В сложившейся ситуации мы считаем правильным временно перейти на удаленный режим работы. Большинство коллег продолжат трудиться из дома как минимум до 31 марта.

Как пояснил представитель Mail.ru Group, офис компании продолжит свою работу, однако такие объекты инфраструктуры, как столовая, ресторан, салон красоты, химчистка и кабинеты массажиста и психолога, закроются:

Внутри компании запущен массовый сбор идей по новым сценариям применения продуктов на благо общества во время вспышки вируса: от развлекательных сервисов, которые помогут скрасить домашнюю тоску, до систем информирования населения и доставки жизненно важных продуктов и вещей.

Ранее об аналогичных рекомендациях о дистанционной работе сообщали Rambler Group и «Яндекс».