Рубрика: 
Мероприятия

Mail.ru Group проведет бесплатный вебинар «Сервис виртуальных ведущих "Диктор Mail.ru"»

Теги: 
Mail.ru Group
Ноя 30, 2020

В июле этого года компания Mail.ru Group запустила на базе платформы «Смотри Mail.ru» бесплатный сервис «Диктор Mail.ru». С помощью этого сервиса любой пользователь может создавать новостные сюжеты с цифровыми ведущими. Сгенерированное видео можно сохранить на ПК или поделиться им в социальных сетях.

Чтобы рассказать о возможностях сервиса «Диктор Mail.ru», компания проведет вебинар «Сервис виртуальных ведущих "Диктор Mail.ru"». Он состоится 3 декабря в 12:00 по московскому времени.

Темы

•   Как привлечь и удержать пользователя на сайте.

•   Как разнообразить рекламные форматы для ваших рекламодателей.

•   Как расширить возможности создания спецпроектов.

•   Как повысить процент дочитываемости лонгридов.

•   Как устранить эмоции и субъективизм автора и многое другое.

 

Кто выступит

•   Мария Дьякова, менеджер по развитию бизнеса.

•   Георгий Шершнёв, менеджер проекта «Диктор».

 
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