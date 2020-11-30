Mail.ru Group проведет бесплатный вебинар «Сервис виртуальных ведущих "Диктор Mail.ru"»

В июле этого года компания Mail.ru Group запустила на базе платформы «Смотри Mail.ru» бесплатный сервис «Диктор Mail.ru». С помощью этого сервиса любой пользователь может создавать новостные сюжеты с цифровыми ведущими. Сгенерированное видео можно сохранить на ПК или поделиться им в социальных сетях.

Чтобы рассказать о возможностях сервиса «Диктор Mail.ru», компания проведет вебинар «Сервис виртуальных ведущих "Диктор Mail.ru"». Он состоится 3 декабря в 12:00 по московскому времени.

Темы

• Как привлечь и удержать пользователя на сайте.

• Как разнообразить рекламные форматы для ваших рекламодателей.

• Как расширить возможности создания спецпроектов.

• Как повысить процент дочитываемости лонгридов.

• Как устранить эмоции и субъективизм автора и многое другое.

Кто выступит

• Мария Дьякова, менеджер по развитию бизнеса.

• Георгий Шершнёв, менеджер проекта «Диктор».