Mail.ru Group запустила новый медиапроект о жизни в городе

Компания Mail.ru Group запустила новый медиапроект «Дом Mail.ru», который посвящен жизни в городах России. Об этом говорится в сообщении компании.

«Дом Mail.ru» будет рассказывать о жизни в городах: от выбора района для жилья и ремонта в квартире до интересных мест для прогулок и отпуска.

«Дом Mail.ru», утверждают в компании, поможет пользователю организовать комфортную жизнь в мегаполисе. На сайте будут доступны материалы о ремонте и дизайне, экспертные статьи об аренде и покупке жилья и организации домашнего быта. Также редакция будет регулярно рассказывать об изменениях в городе и новых интересных местах, рассказали в Mail.ru Group.

В медийный портфель Mail.ru Group на сегодняшний день входят еще десять проектов: «Новости», «Спорт», «Авто», «Дети», «Леди», Hi-Tech, «Питомцы», «Недвижимость», «Кино» и «Здоровье».