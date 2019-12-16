Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис. Об этом гендиректор компании Борис Добродеев рассказал в интервью РБК. Платформа будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя аналогично тому, как это сейчас делает YouTube. Добродеев уточнил, что это будет «не «лобовой» YouTube», а сервис «на свой лад».

Как будет называться сервис, он не сказал. Но отметил, что все цифровые медиа и площадки вскоре будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними:

Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа.

По словам Добродеева, до сих пор в Mail.Ru Group исходили из того, что самое ценное — это социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, на что он подписан: