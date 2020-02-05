Максим Акимов сменил Николая Подгузова на посту генерального директора «Почты России»

Бывший вице-премьер Максим Акимов назначен генеральным директором «Почты России». На этом посту он сменил Николая Подгузова, с которым был заключен трудовой контракт сроком до 2024 года, сообщает ТАСС.

Акимов назначен на этот пост сроком на пять лет. Подгузов останется в компании и займет должность первого заместителя гендиректора.

Совет директоров поручил Акимову до 1 мая текущего года подготовить актуализированную стратегию «Почты России» на 2020−2030 годы. Документ в том числе предусматривает модернизацию большинства почтовых отделений, на что планируется направить около 68 млрд рублей.

О том, что бывший вице-премьер Максим Акимов, курировавший отрасли связи и транспорта, а также реализацию национальной программы «Цифровая экономика», отправлен в отставку вместе и станет новым руководителем АО «Почта России», а Николай Подгузов станет первым заместителем главы компании, СМИ узнали ещё на прошлой неделе.

В октябре 2019 года «Почта России» завершила реорганизацию из ФГУП в акционерное общество, при этом оставшись под полным контролем государства. Позднее компания представила новую стратегию развития, согласно которой до 2027 года планирует создание и развитие собственной экосистемы, включающей новые для компании направления, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Компания оценила расходы на выполнение этого проекта более чем в четверть триллиона рублей.