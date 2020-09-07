Максим Семеляк перезапустит сайт RTVI

Бывший главный редактор Men’s Health, The Prime Russian Magazine и Forbes (Казахстан) Максим Семеляк возглавил редакцию сайта RTVI. В состав новой редакции, в должности советника, также вошел бывший шеф-редактор сайта «Ведомости» Максим Товкайло. Центральной задачей команды станет развитие сайта в качестве главной площадки по освещению международных событий, имеющих отношение к России, а также освещение ключевых внутренних событий.

Новая digital-концепция RTVI разработана Сергеем Шнуровым совместно с Максимом Товкайло. Основной акцент сделан на расширении и увеличении аудитории сайта, а также социальных сетей и YouTube-аккаунтов канала.

«Новая стратегия будет реализована благодаря изменению информационной политики сайта и публикуемых на нем форматов. Команда сфокусируется на редакционных материалах, а также публикации работ известных международных колумнистов. Перед редакцией и журналистами стоит цель круглосуточного предоставления актуального и эксклюзивного контента от мировых ньюсмейкеров», — сообщает пресс-служба RTVI.

Одна из тем, на которых планирует сфокусироваться редакция в ближайшее время – выборы в США. На сайте будет запущен специальный информационный проект, оперативно рассказывающий о предвыборной кампании. Предоставление зрителям и читателям эксклюзивных новостей возможно благодаря корреспондентской сети в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. Изменения позволят зрителям не только получать новый контент, но и взаимодействовать с редакцией на новом уровне.

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров: «Перед Максимом Семеляком стоит важная задача не только реализовать новую стратегию, но и изменить подход к публикуемому контенту. RTVI — это международный канал, поэтому помимо оперативной реакции на происходящие события, мы обязаны молниеносно и качественно доносить их освещение до зрителей. Особенно в digital, который сейчас играет даже более важную роль, чем эфир на ТВ».

Также в задачи Максима Семеляка будут входить: управление отделами digital-подразделения, взаимодействие с новостными и с неновостными производствами, создание специальных проектов и коммуникация с лидерами мнений, а также авторами и международными колумнистами.

Максим Товкайло в рамках работы команды будет выступать советником генерального продюсера канала Сергея Шнурова по вопросам развития digital и новых медиа в системе RTVI.

Источник: пресс-служба RTVI