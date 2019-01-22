Максим Шевченко будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Телеведущий Максим Шевченко в интервью изданию DailyStorm подтвердил, что так или иначе собирается участвовать в выборах губернатора Петербурга. «Либо как консультант, либо как кандидат — это сто процентов», — заявил журналист.

О том, что его кандидатура рассматривается в КПРФ для выдвижения на пост петербургского градоначальника стало известно 16 января. Однако тогда Шевченко заявил «Коммерсанту», что планов баллотироваться в Петербурге у него нет.

На данный момент Максим Шевченко — депутат Законодательного собрания Владимирской области.

Фото: minval.az