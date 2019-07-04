Максим Шевченко запускает утреннее шоу на радио «Комсомольская правда»

Начиная с 8 июля, Максим Шевченко возглавит новый проект — утреннее шоу «Доживем до понедельника». Программа будет выходить каждый понедельник.

В преддверии премьеры Шевченко рассказал, что ждать от его «Понедельника»:

— Максим, вас теперь многие будут невольно сравнивать с Сергеем Доренко, который вел популярное утреннее шоу. Все-таки утренний эфир – особый жанр, держать аудиторию на протяжении нескольких часов умеют единицы. Вы не опасаетесь такого сравнения?

— Я никогда не боялся конкуренции, наоборот, она меня привлекает. Сергей – это великий ведущий, и если я заслужу сравнение с ним, значит, я делаю все правильно, и людям интересно. Жаль, что Сергея нет. Интересно было бы с ним поконкурировать.

— А чем отличается утренний и вечерний формат?

— Отличие принципиальное. Человек в 8-9 утра, как правило, стоит в огромной пробке и старается окончательно проснуться. Он злится, он думает, как ему начать день, и в этот момент ему приходит на помощь радио «Комсомольская правда». Утренний эфир поднимает ему настроение, задает ему повестку дня, дает определенные ориентиры на то, что происходит с ним, что происходит в мире. Сейчас есть запрос на искренность, на то, чтобы ведущий, пусть даже с которым слушатель не согласен, был самим собой. Пропагандисты, безликие модераторы никому не интересны уже.

— Чем ваше шоу будет отличаться от программ конкурентов?

— Люди уже не ищут информации – люди ищут ощущений и впечатлений. Задача ведущего – вовлекать слушателя в атмосферу переживаний. Это я и буду делать – не просто рассказывать о чем-то, а создавать целый спектакль в эфире: иногда эмоциональный, иногда грубый, иногда нежный. Настраивайтесь на радио «Комсомольская правда» в понедельник в 8 утра!

Фото: shutterstock.com