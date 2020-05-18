Максим Товкайло покинул пост редактора сайта газеты «Ведомости»

Он написал у себя в Facebook, что накануне был его последний день работы в этой должности. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», кто займет этот пост, в самой газете пока не знают. Уход Товкайло произошел на фоне конфликта между и.о. главного редактора Андрея Шмарова и его подчиненными, которые требуют его отставки и обвиняют в цензуре. Ранее Шмаров пытался снимать статьи, в которых содержалась критика компеании «Роснефть», а позже запретил журналистам издания публиковать новости на основе опросов «Левада-центра» и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина.