Максима Галкина* признали иноагентом

Минюст внес артиста в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В ведомстве мотивировали это решение тем, что Галкин* получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Повод для внесения его в реестр Галкин* назвал надуманным. Он подчеркнул, что не собирается отказываться от юмора «в угоду политической конъюнктуре». «Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моим правом на труд. Так же, как у меня есть право на свободу слова, закрепленное в Конституции Российской Федерации, которую Министерство юстиции, наверное, тоже должно охранять», — напомнил он.

18 сентября Алла Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой внести ее в ряды иноагентов вслед за мужем, подкрепив просьбу комментарием специальной военной операции на Украине.

* Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.