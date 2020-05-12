Малахов извинился перед Рудковской за статью о ее сыне

Телеведущий Андрей Малахов извинился перед музыкальным продюсером Яной Рудковской за статью портала «СтарХит» о болезни ее сына. Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».

«Извинений мы на самом деле не получили, единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия», – сказала она.

Малахов ранее являлся главным редактором печатной версии издания «СтарХит». В декабре прошлого года он ушел с поста, с января 2020 года журнал существует только в цифровом виде.

Ранее издание выпустило статью о сыне Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко со ссылкой на анонимный Telegram-канал. Рудковская назвала материал «клеветой и беспределом» и пообещала обратиться в суд.