«У малой прессы есть большое будущее»: как прошел Фестиваль малой прессы в Санкт-Петербурге

14 февраля в Санкт-Петербурге прошел VII Фестиваль малой прессы. Рассказываем, о чем говорили на мастер-классах и кто стал лучшим в конкурсе среди местных и корпоративных изданий города и области
Ежегодно организаторы конкурса меняют номинации. В прошлом году определяли лучшие интервью и работу с аудиторией в соцсетях. В 2022 году все четыре номинации посвятили отношению к человеку.
Куратор фестиваля Камилла Нигматуллина о причинах смены номинаций:
В один год редакции учатся работать с аудиторией. На следующий год мы им предлагаем уже что-то новое. Это нужно, чтобы вдохновить и мотивировать малую прессу двигаться в светлое будущее.
Всего на конкурс поступило более 100 заявок от 40 участников: 10 корпоративных изданий и 30 редакций местной прессы. В этом году среди номинантов и участников конкурса много студентов, которые проходят практику или стажировку в таких СМИ.
С каждым годом молодых авторов становится больше, хотя еще пять лет назад было модно работать в федеральных изданиях.
Кто стал лучшим?
О медицине и врачах журналисты будут писать еще долго, поэтому в этом году принимали тексты в номинации «Лучшая публикация о медицинских работниках». Победителем стал репортаж из «красной зоны» Александра Варламова из сосновоборской газеты «Маяк». Корреспондент надел защитный «скафандр» и зашел в коронавирусное отделение больницы, чтобы увидеть реальную ситуацию и передать эмоции читателям.
Вторая номинация — «Лучшая публикация о профессионалах (работниках любой отрасли)». Здесь журналисты присылали тексты о предпринимателях, учителях, водителях троллейбуса.
Например, газета «Муниципальная перспектива» опубликовала историю инженера часовой лаборатории. Героиня в свои 95 лет помнит все детали технологических процессов и строит гипотезы о причинах утечки воздуха на МКС. Среди корпоративных изданий лучшим стал «Вестник ЛАЭС» с текстом о ВИУРе — ведущем инженере по управлению реактором.
Отдельно оценивали видео в социальных сетях. Жюри отметило работу газеты «Выборг»: Ксения Дорошенко в розовом пуховике рассказывает про дом семьи Валь. Яркая деталь на видео в социальных сетях — большой плюс: легко захватить внимание аудитории.
Запомнилось деталями и видео от «Выборг ТВ». Владимир Кочетков в фиолетовой жилетке отправился в велопутешествие по Выборгской стороне. За качественные кадры, вовлекающий сценарий, графику и харизматичность корреспондента жюри отдало команде главный приз.
В видеосъемке не отстают и корпоративные издания. «Водоканал» снял фильм о судьбе оливье после новогодних праздников: сотрудники объясняют, как нельзя избавляться от остатков еды. ГУП «ТЭК СПб» в серии видеороликов рассказывает о жизни компании, кадровом резерве и сотрудниках компании. Просто, интересно и очень качественно.
В специальной номинации «Регион диалога» оценивали публикации о работе администрации. Центры управления регионом Ленинградской области и Санкт-Петербурга выделили «Выборг ТВ» и «Пулковский меридиан».
Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих отметил, что местные издания имеют хорошие перспективы:
У малой прессы, которая выходит в районах, в муниципальных округах, есть большое будущее, потому что люди заинтересованы в местной информации. Не вся информация может быть донесена через телевидение, а та, что доносится через интернет и социальные сети, к сожалению, часто недостоверна.
Полный список победителей фестиваля доступен по ссылке.
Что советуют члены жюри?
На фестивале случился и профессиональный диалог: традиционно выступили медиаэксперты с мастер-классами для журналистов и редакторов.
Заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ и редактор ЖУРНАЛИСТА Камилла Нигматуллина рассказала о том, как работать с «уставшей» аудиторией. Например, разбудить эмоции читателей можно тремя способами:
1. Дать авторскую интерпретацию события или предложить новый взгляд на старую тему;
2. Наступить на «старую мозоль» и предложить варианты решения проблемы от редакции;
3. Обратиться не к информации, а к «боли» человека, понять его эмоциональные ощущения и пошевелить эту потребность.
Как социальные сети «Делового Петербурга» за два года нарастили аудиторию, рассказал главный редактор издания Игорь Павловский. Секрет успеха прост: взять хорошего выпускника журфака, не дать ему денег на продвижение и смотреть, как на чистой органике растет количество читателей. И еще немного мелочей — нужно всего лишь работать на целевую аудиторию издания и делать уникальный контент для разных площадок.
Писать о медицине с опорой на научные источники призывает Лизавета Дубовик, директор офиса медицинских проектов КБ «Палиндром». Для качественного текста о здоровье недостаточно взять комментарий врача. Нужно проверить все цифры и рекомендации в международных гайдлайнах и на сайте ВОЗ, посмотреть специальные клинические исследования. В публикацию лучше добавлять ссылки на источники: так читатель сможет лично убедиться, что информация достоверна.
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Желающие могут получить образование по работе в малой прессе: в Высшей школе журналистики открыта программа повышения квалификации «Региональная журналистика в интернете».