«У малой прессы есть большое будущее»: как прошел Фестиваль малой прессы в Санкт-Петербурге

Ежегодно организаторы конкурса меняют номинации. В прошлом году определяли лучшие интервью и работу с аудиторией в соцсетях. В 2022 году все четыре номинации посвятили отношению к человеку.

Куратор фестиваля Камилла Нигматуллина о причинах смены номинаций:

В один год редакции учатся работать с аудиторией. На следующий год мы им предлагаем уже что-то новое. Это нужно, чтобы вдохновить и мотивировать малую прессу двигаться в светлое будущее.

Всего на конкурс поступило более 100 заявок от 40 участников: 10 корпоративных изданий и 30 редакций местной прессы. В этом году среди номинантов и участников конкурса много студентов, которые проходят практику или стажировку в таких СМИ.

С каждым годом молодых авторов становится больше, хотя еще пять лет назад было модно работать в федеральных изданиях.

Кто стал лучшим?

О медицине и врачах журналисты будут писать еще долго, поэтому в этом году принимали тексты в номинации «Лучшая публикация о медицинских работниках». Победителем стал репортаж из «красной зоны» Александра Варламова из сосновоборской газеты «Маяк». Корреспондент надел защитный «скафандр» и зашел в коронавирусное отделение больницы, чтобы увидеть реальную ситуацию и передать эмоции читателям.

Вторая номинация — «Лучшая публикация о профессионалах (работниках любой отрасли)». Здесь журналисты присылали тексты о предпринимателях, учителях, водителях троллейбуса.

Например, газета «Муниципальная перспектива» опубликовала историю инженера часовой лаборатории. Героиня в свои 95 лет помнит все детали технологических процессов и строит гипотезы о причинах утечки воздуха на МКС. Среди корпоративных изданий лучшим стал «Вестник ЛАЭС» с текстом о ВИУРе — ведущем инженере по управлению реактором.