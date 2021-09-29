Геннадий Мальцев, журнал «Чудеса и приключения»: «Мы создали своего читателя»

В 1991 году, на исходе советской эпохи, журнал «Чудеса и приключения» стал долгожданным ответом на желание тысяч любознательных читателей иметь свое необычное иллюстрированное издание — журнал, из которого не только можно было бы узнать о самых удивительных и невероятных тайнах и загадках нашей планеты, но и найти ответы на первостепенные мировоззренческие вопросы. С тех пор прошло немало лет, но журнал «Чудеса и приключения» никогда не сходил с однажды избранного пути и остался верен себе.

— Геннадий Петрович, позвольте поздравить вас и всю редакцию журнала «Чудеса и приключения» с 30-летием! И в связи с этим сразу же первый вопрос: что для вас и для журнала эта круглая дата?

— Большое спасибо за поздравление. Думаю, надо поздравить и всех наших читателей, которые поддерживают нас в эти непростые времена! Тридцать лет! Такая значимая дата вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, событие, конечно, радостное. Можно только гордиться, что журнал «Чудеса и приключения», несмотря на все политические, экономические и иные пертурбации, происходившие в это время со страной и всеми нами, дожил до нынешнего времени. И, не побоюсь этих громких слов, уверенно смотрит в будущее. С другой стороны, меня стала печалить фраза, которую порою слышишь на встречах от наших читателей или получаешь от них в письмах: «Я вырос на вашем журнале». И хотя говорится это искренне и даже с гордостью, но чем старше говорящий, тем становится печальней. Ибо происходит неизбежная смена поколений, к сожалению, с каждым годом меньше становится читателей, привыкших к традиционной бумажной форме наших журналов. Тем не менее я счастлив и горд, что наш журнал читают действительно по всей России, от Калининграда до Владивостока.

— В чем различие в концепции журнала сейчас и 30 лет назад?

— Да все другое. Абсолютно, полностью. Другая страна, другой темп жизни, другие технологии и средства коммуникации. Даже люди, и те стали другими. Конечно, 30 лет тому назад, когда наш отец-основатель Василий Дмитриевич Захарченко придумал и создал журнал «Чудеса и приключения», он всего этого предвидеть не мог. Что у каждого из нас в кармане будет прибор, с помощью которого можно будет не только позвонить в любую точку мира, но и увидеть и услышать на экране своего собеседника, а также послать ему письмо с иллюстрациями и даже видео, тут же получить от него ответ. Технологии очень сильно упростили, облегчили многие рутинные процессы, которые отнимали раньше значительное количество времени. Сказка стала былью, обыденной реальностью. Но есть и обратная сторона медали —— открывшиеся благодаря новым технологиям, появлению соцсетей формы и варианты поистине безграничного общения стали настоящей бездной. Уже сейчас мы наблюдаем опасные тенденции, когда увлекающееся без меры онлайн-активностью молодое поколение не может нормально контактировать в реальной жизни, границы у них между реальным миром и миром Сети становятся тонкими и стираются. Мы, кстати, предвидели эти и подобные процессы и тенденции, писали о них на страницах нашего журнала еще пару десятилетий тому назад. Так что в известной степени предвосхитили будущее — поэтому дам всем совет и рекомендацию: читайте наш журнал, и вы будете в курсе последних трендов и направлений развития самого хода человеческой истории.

— Чего ждать читателям «Чудес и приключений» в будущем году? Будут ли какие-то изменения в жизни журнала?

— Журнал — живой организм, и он постоянно меняется. Но это-то и замечательно — у нас прекрасно налажена обратная связь с читателями, мы получаем от них довольно много писем (как традиционных бумажных, так и по электронной почте) и регулярно публикуем на своих страницах лучшие из них. Постоянно придумываем и проводим интересные конкурсы, по итогам которых обязательно награждаем наших победителей призами и подарками.

Любое современное СМИ в наши дни немыслимо без сайта и соцсетей — и мы не исключение. Наш журнал не просто имеет свой сайт, там ведется активная и насыщенная жизнь: регулярно обновляется тематическая новостная лента обо всем необычном, загадочном и удивительном, публикуются анонсы нашего будущего номера, новости нашей творческой команды, активно пропагандирующей журнал по городам и весям страны.

За 30 лет мы вообще выросли в небольшой медиахолдинг: помимо нашего флагманского журнала вот уже 13 лет для любознательных мальчишек и девчонок мы издаем яркий и интересный журнал «Чудеса и приключения — детям». А для интеллектуалов и любителей культуры и искусства, людей с тонким художественным вкусом у нас есть очень интересное приложение к «Чудесам и приключениям» — журнал «Темные аллеи».

В будущем, 2022 году мы будем отмечать его первый юбилей — 5 лет cо дня выхода первого номера.

— 30 лет — весьма солидный возраст для журнала. Множество гораздо более амбициозных и известных в свое время изданий не сумели перешагнуть этот рубеж. Какие традиции сформировались и существуют в журнале «Чудеса и приключения»?

— Есть правила: искреннее уважение к авторам, пусть даже делающим ошибки, но признающим их и исправляющим, и полное отторжение людей с непомерно раздутым самомнением и графоманскими пристрастиями. К сожалению, за три десятилетия таких повидали немало. Ну и, конечно, уважительное отношение к начальнику, т.е. ко мне (смеется). Как же без этого. О! Забыл. Конечно, позитив в душе.

— Какие важные события, связанные с журналом «Чудеса и приключения», произошли за эти 30 лет?

— В разные годы они тоже были разными. Так, в свое время мы достаточно активно на наших страницах освещали проблему авторства «Тихого Дона». Приводили разные точки зрения, аргументы, предоставляя наши страницы для дискуссий и споров, но в итоге доказали неоспоримое теперь уже никем авторство Михаила Шолохова.

Или вот другой пример: в свое время активно освещали проблему южнокорейского «Боинга», который, как известно, вторгся в наше воздушное пространство и был сбит советскими силами ПВО. Есть версия, и она имеет, кстати, много сторонников, что в том самом «Боинге» не было пассажиров, лишь их муляжи. И что на самом деле это был военный, разведывательный самолет противника, просто закамуфлированный под гражданский, якобы отклонившийся от курса.

Еще более известный пример, дискуссии по которому не стихают до сих пор: были ли американцы на Луне или нет? Или это было грандиозной с их стороны аферой, инсценировкой, которой они пытались обмануть весь мир? И прежде всего утереть нам нос, раз мы первыми в мире запустили спутник, наш космонавт был первым в мире, опять же наш Леонов первым в мире вышел в открытый космос. И так далее. В свое время мы на страницах журнала довольно подробно освещали эту тему. Как может, к примеру, в безвоздушном пространстве развеваться флаг США, почему на самом деле была свернута американская лунная программа... эти и десятки других подобных вопросов до сих пор волнуют умы пытливых исследователей.