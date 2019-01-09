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Диалог, перешагнувший за век: Геннадий Мальцев

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Геннадий Мальцев
журналист

Генеральный директор ИД «Чудеса и приключения», главный редактор журнала ЖУРНАЛИСТ в 1999‑2015 гг.  — о ЖУРНАЛИСТЕ и журналистике

Как и когда вы познакомились с ЖУРНАЛИСТОМ?

— Мое знакомство с ЖУРНАЛИСТОМ состоялось в середине 70-х годов. Началось оно с международников редакции — В. Грибачева и А. Гапочки. Тогда ЖУРНАЛИСТ много писал о зарубежном опыте, а я занимался зарубежной молодежью, в том числе и прессой.

 

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Мне трудно выделить кого-то. Я ведь 16 лет был главным редактором ЖУРНАЛИСТА, повидал многих. Мы стремились выступать от имени сообщества, защищать журналистов и редакционные коллективы от произвола власти. Так родились «Хроника беззакония», рубрика «СМИ и власть». Помню статью об удушении прессы в Костромской области, превращении главных редакторов районок в помощников губернатора. А он, бывший милицейский чин, организовал давление на редакцию, два следствия было, но мы устояли и не выдали автора. Стремились влиять и на качество журналистики. Разбирали язык и стиль публикаций. Для молодежи открыли «Клуб молодого журналиста».

 

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

—  Со временем многое меняется. Журналистика становится более информационной, а журналисты — более прагматичными. Грядет цифровизация отрасли. Того и гляди, новости начнет по телевизору читать робот. Надо как-то отстоять личностный фактор. У журналиста должна быть позиция, свой «взгляд на вещи».

 

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

—  Родному ЖУРНАЛИСТУ — 105 лет. У него третья молодость. Желаю стойкости, «своего лица», новых читателей и любви сообщества

Иллюстрация: Canva.com
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