Малый бизнес вернулся к sms-рассылкам

Во II квартале количество рекламных sms-рассылок увеличилось в два раза по сравнению с первым. Такие сервисы оказались востребованы в основном у предприятий малого бизнеса, салонов красоты, медицинских центров, а также у общепита.

В МТС сообщили, что во II квартале к ним обратилось вдвое больше малых предприятий с заказами рекламных sms-рассылок. По мнению представителя МТС, именно таргетированные sms-рассылки позволяют оперативно привлечь новых клиентов. Эту тенденцию подтвердили и в Tele2. «Мы фиксируем рост новых подключений с марта. Если в конце марта число новых активаций выросло на 78% в сравнении с февралем, то по итогам июня прирост новых подключений составил 156%», — отметили там.

В пресс-службе компании «МегаФон» ЖУРНАЛИСТУ объяснили: «Мы видим рост интереса со стороны малого и среднего бизнеса — так, только в марте 2022 года число запросов было на 20% больше, чем в марте 2021 года. МегаФон с 2017 года развивает мультиканальный сервис таргетированной рекламы "МегаФон Таргет". Он позволяет малому и среднему бизнесу работать как с уже имеющимися, так с потенциальными клиентами и с помощью единого инструмента управлять всеми рассылками и настройками для баннерной рекламы, SMS/MMS, в Viber и других каналах».

Среди компаний, которые увеличили закупки таргетированных sms-рассылок, — салоны красоты, стоматологические клиники, медицинские сервисы, службы такси, оптика, а также предприятия розничного бизнеса и общепита. Такую рекламу стали больше использовать мастерские по ремонту бытовой техники и смартфонов. Прежде всего, это компании, которые пытаются занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний.

Напомним, в начале июня в России начала работать общая система защиты от спама. Теперь на сайтах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и сотовых операторов МТС, Tele2 и «Мегафон» появилась форма обратной связи, через которую россияне могут подать жалобу на спам-рекламу в виде звонков и SMS.

По материалам Sostav.ru