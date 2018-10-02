Как новости манипулируют нашим вниманием

Как информация сбивает с толку

Новость — сообщение о том, что что-то произошло. И оно состоит из двух частей. Первая — основная информация. Она сообщает: что, где, когда произошло, кто участник событий. Например, информация:

Поздним вечером в Москве на Большом Москворецком мосту застрелен политик Борис Немцов, убийца выпустил в жертву четыре пули.

Мы получили несколько точных фактов о произошедшем событии. Но что все это значит? Что теперь об этом думать? Информация — это знание, лишенное смысла. Она может нас обеспокоить и даже напугать, если нет объяснения: почему и зачем. А дальше в силу вступает следующий элемент.

Как подробности направляют в «нужную» сторону

В каждой профессиональной новости, которую нам предлагают, есть основная информация, а есть набор фактов, которые можно считать важными или нет. Тот, кто пишет для нас новость, может выбирать подробности.

Сравните два маленьких текста.

Первый:

Спустя три часа после объявленного антикризисного марша, прямо у Красной площади застрелен остро-оппозиционный политик Борис Немцов. Либеральная общественность обескуражена произошедшим.

Второй:

На Большом Москворецком мосту найдено тело политика Бориса Намцова. Злоумышленника ищут все оперативные отделы МВД Москвы. Президент России лично выразил соболезнования родственникам погибшего.

Везде есть указание на место и суть происшествия. А есть дополнительная информация. Первая дает нам одно понимание новости — остро оппозиционный политик убит сразу после акции протеста (тут по сценарию надо про себя продолжить: «Кем? Да конечно властями!»). Второй текст направляет нас в другое русло — МВД ищет злоумышленника в поте лица, Президент соболезнует (продолжение уже другое, примерно так: «Официальные власти делают все что могут, неужели это была провокация, чтобы их очернить?»)

Заметьте, ни одно из приведенных в пример сообщений не соврало. Везде только точные факты. Но уже они задают «нужное» направление нашему понимаю новости. После этого в силу вступает «умный эксперт».

Куда упаковывает вас эксперт

Если вовремя не понять, что происходит, к этому моменту мы уже совершенно готовы поверить эксперту, который подтвердит и объяснит наши наметившиеся подозрения.

Один эксперт скажет: даже думать не надо, это все — провокация против Кремля:

Это произошло прямо под стеной Кремля, скажет эксперт, — И я обращаю внимание, что «Открытая Россия» Михаила Борисовича Ходорковского, мною глубоко уважаемого, начала прямой эфир с места убийства через 42 минуты после убийства.

Другой эксперт сообщит, что это убийство было точечным ударом, с помощью которого оппозицию лишили консолидирующей силы:

Погибший был ведь не только таким очень интересным и очень ярким публичным политиком. Он выполнял в оппозиции функции переговорщика. В оппозиции много разных мнений, программ, амбиций, и Немцов был одним из немногих, кто умел это согласовывать.

Щелк — и мы уже попали туда, куда было нужно создателям той или иной новости. В этих примерах нас подталкивают к определенному политическому течению.

Ровно по той же схеме нам могут навязать образ жизни и стиль потребления, нужные кому-то мысли и даже поступки.

Что такое новости

В самом широком смысле — это средство управления большими массами людей. В мире еще существуют честные смелые журналисты, которые работают, не манипулируя публикой. Но вот средства массовой информации всегда кому-то принадлежат. Вы можете уберечь себя от влияния, если понимаете, что такое новость и экспертное мнение и как они работают в связке.