Манижа подала в суд на журнал Wonderzine

мая 28, 2021

Представительница России на «Евровидении» решила подать в суд на журнал Wonderzine, который она читала много лет.

«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом. <...> Официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE», — написала 27 мая Манижа в своем Instagram.

По ее словам, информация в материале о якобы покровительстве певице со стороны власти является «фейком». Манижа готова предоставить доказательства в суде.

Певица задалась вопросом, как при декларируемой позиции издания «одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину?».

Манижа также отметила, что долгое время была читательницей журнала.

Источник: Фонтанка
 
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